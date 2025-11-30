¿Trampa? Antonelli es ACUSADO de beneficiar a McLaren

Lando Norris estuvo atrapado durante largos momentos detrás de Andrea Kimi Antonelli, lo que hacía parecer que el británico no superaría la quinta posición.

Sin embargo, en la última vuelta logró adelantar al italiano. En Red Bull Racing se comenta que pudo haber sido una maniobra intencionada, pues Antonelli habría permitido deliberadamente que Norris le pasara.

La Gran Premio de Qatar parecía ofrecer a McLaren la oportunidad de dar un golpe decisivo en la lucha por el título mundial, y Norris se atrevía incluso a soñar con su primer campeonato.

La carrera, sin embargo, tomó un rumbo totalmente distinto. Tras un incidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, el coche de seguridad salió a pista y forzó a casi todos los equipos a realizar una de las dos paradas obligatorias. Llamativamente, McLaren optó por mantenerse en pista, viéndose obligado a luchar por recuperar posiciones.

¿Antonelli se apartó a propósito?

La serie de paradas hicieron que Norris terminara en la quinta posición, complicando su objetivo de sumar los puntos necesarios. Durante mucho tiempo se mantuvo detrás de Antonelli, por lo que era decisivo adelantarlo.

Con ese salto, Norris sabe que en Abu Dhabi bastará con terminar cuarto –en lugar de tercero– para alzarse con el campeonato, siempre que Max Verstappen consiga la victoria en la última carrera de la temporada.

La situación no parecía repetirse, pero finalmente el líder del campeonato se vio afectado. Antonelli cometió un error al salirse de pista, quedándose de brazos cruzados mientras Norris lo adelantaba para alcanzar la cuarta posición.

En Red Bull se sospechó de una acción deliberada. Gianpiero Lambiase comentó a Verstappen por la radio técnica: "No termino de entender lo que pasó con Antonelli, Max. Parece que se apartó a propósito para dejar pasar a Norris", hizo saber el visiblemente irritado ingeniero. Una acusación verdaderamente peculiar.

