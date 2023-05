Ángel Armando Castellanos

Jueves 4 Mayo 2023 07:19

Fernando Alonso provoca algo en Carlos Sainz, un efecto de inspiración. El de Ferrari admite que si no fuera por el de Aston Martin, seguramente estaría en casa esperando a que llegara la victoria número 33.

Reconoce -una vez más- su admiración por el bicampeón y sueña con alcanzarlo. Sigue vitoreándolo y alegrándose por sus triunfos.

Con 28 años, el madrileño forma parte de una generación que creció viendo al asturiano en sus mejores años, y aunque él también quiera estar en ese sitio de gloria, por lo pronto disfruta con los podios y la esperanza de Alonso.

"No lo sé si se me está dando el mérito, pero yo me siento arropado y apoyado por gran parte de la afición. Creo que se me ha respetado y se me respeta y que siempre se me ha tratado con cariño, incluso también la prensa española, por lo que no tengo ninguna queja.

"Yo soy realista y siempre intento ponerme en la piel de los demás... Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1, también estaría apoyando a Fernando. Al final es él quien ha ganado los dos Mundiales... Él ha hecho que yo llegase a la F1, que yo enamorase de este deporte. Y de no ser por él quizá estaría en casa, conectándome a las carreras para ver la 33 de Fernando. Si estuviera en esa posición sería uno de ellos ...", aseguró en una entrevista con el Diario MARCA.

Apoyo

Carlos reclama que él también es español y que está tratando de brillar. Tiene un coche capaz de lograrlo, pero insiste en que si hay alegría en ElNano, mejor todavía.

"Pero resulta que ahora hay otro piloto español, que además está en Ferrari, el mejor equipo de todos los tiempos, y que lo está dando todo por ganar su segunda, la 34 para España, y que encima se alegra de que a Fernando le vaya bien.

"Yo voy a apoyarme también en esa marea que ha vuelto a seguir la F1 y que me hace sentirme muy orgulloso de ser español", añadió.