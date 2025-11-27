close global

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Hamilton explica sus CELOS sobre Antonelli

Hamilton explica sus CELOS sobre Antonelli

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Lewis Hamilton ha revelado la envidia que tiene sobre Andrea Kimi Antonelli y las estrategias puestas en marcha por Mercedes que Ferrari no ha hecho para él.

Después de ver cómo Antonelli aguantó 48 vueltas con el neumático duro, la realidad vio recompensada la audacia en la estrategia del italiano.

El piloto británico explicó cómo le hubiera gustado tener como estrategia cosas atrevidas como las que ha hecho Mercedes con la joven promesa del automovilismo.

"Antonelli tenía la estrategia perfecta y hay que ver por qué no la tuvimos nosotros, ha sido una carrera aburrida para mí", explicó Hamilton.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Pensar en la competición hasta en sueños

Las sugerencias de que debería dedicar aún más atención a las carreras no le hacen mella: "No es cierto. Me despierto pensando en las carreras, e incluso duermo con ellas. La pista está siempre en mi mente. Si acaso, a veces necesito aprender a soltarme un poco."

A pesar de las grandes expectativas que se tenían para la temporada de Ferrari, los italianos aún no han conseguido ganar ninguna Gran Premio en 2025. Hamilton destaca, sin embargo, el esfuerzo colectivo para mejorar la situación y recalca su propio compromiso: "Todos debemos asumir nuestra responsabilidad en este equipo."

Hamilton continúa: "Cada uno de nosotros tiene que aportar su grano de arena. Sé que en este equipo hay una pasión inmensa, en cada uno de sus miembros. Estoy profundamente agradecido por el esfuerzo extraordinario que se demuestra semana tras semana en la fábrica".

"Somos Ferrari, lo que significa que siempre hay mucha atención, a veces en tono negativo, pero nos comprometemos a cambiar esa imagen. A pesar de todos los altibajos, se respira una gran armonía en el equipo. Cada lección de este año nos prepara para construir un futuro mejor."

