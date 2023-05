Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso son los mejores del Power Ranking de la Fórmula 1. El mexicano tiene el primer lugar de esta semana, y el español, de la clasificación general.

Después de cada fin de semana del Gran Premio, a los pilotos se les asigna una puntuación de Power Ranking basada en el veredicto de cuatro jueces. Aunque Max Verstappen terminó la carrera en Azerbaiyán en segundo lugar el domingo, es sexto lugar en términos de calificaciones más altas.

Su compañero de equipo era el jefe en Bakú. Verstappen también ha perdido su primer puesto en la clasificación general.

En Azerbaiyán fue Sergio Pérez quien tomó la P1 a su nombre y obtuvo su segunda victoria de 2023, por delante de Verstappen y Charles Leclerc. También está en lo más alto de la clasificación del GP de Azerbaiyán con un 9.6.

Leclerc (9,4) y Fernando Alonso (8,8) están por detrás del tapatío. Entre los cinco primeros todavía encontramos a Lewis Hamilton (8.2) y Yuki Tsunoda (8.0).

Lando Norris, Alexander Albon, George Russell y Lance Stroll también están entre los 10 primeros. Entonces, dos autos de Red Bull Racing, Mercedes y Aston Martin, mientras que no hay autos de Haas, Alfa Romeo y Alpine entre los diez primeros.

En la clasificación general, Alonso ahora es el mejor con un 8.9, con el que es capaz de superar a Verstappen (8.7) por primera vez esta temporada. Pérez (8.6), Hamilton (7.9) y Russell (7.7) completan el top 5, mientras que Leclerc (7.6), Stroll (7.5), Albon (7.5), Tsunoda (7.3) y Pierre Gasly (6.9) también están entre los 10 primeros.

"Con la victoria tanto en el Sprint como en el Gran Premio del domingo, Pérez disfrutó de un fin de semana de puntos lo más cercano posible a la perfección, más allá de que sólo se perdió la vuelta más rápida. Se clasificó tercero para la carrera y segundo en la tanda de Sprint, pero cuando llegó el momento de correr, estuvo en su mejor momento.

Se benefició de que Max Verstappen entrara en boxes justo antes del Safety Car para tomar la delantera, pero incluso antes de eso, era el Red Bull más rápido y parecía estar en una posición privilegiada para desafiar a su compañero de equipo. Pérez cree que ahora está firmemente en la batalla por el Campeonato, y en base a esta actuación, ¿quién se atrevería a discutir con él?", explica la web de la Fórmula 1.

"Puede que haya sido la primera vez que baja del podio esta temporada, pero Alonso todavía lo verá como un trabajo bien hecho dados los problemas con el DRS que encontró este fin de semana. Se clasificó sexto para el Gran Premio, y fue solo octavo en el Sprint Shootout, pero en la carrera, fue su mejor cálculo habitual.

"Terminó sexto en el Sprint, antes de subir al cuarto lugar en el Gran Premio, produciendo uno de los mejores momentos del fin de semana con su adelantamiento oportunista a Carlos Sainz. No pudo perseguir a Leclerc por el tercer puesto, pero aun así fue un impulso consumado del español", se lee en la web de la competición.

