Ferrari deja claro lo que NECESITA HACER Hamilton en F1

El director de Ferrari, Fred Vasseur, ha pedido a Lewis Hamilton que no se deprima tras otro fin de semana decepcionante en el Gran Premio de Las Vegas.

Hamilton arrancó desde la posición P19, tras una sesión de clasificación complicada en Nevada. Aunque logró avanzar hasta P10 y, gracias a la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri, incluso subir a P8, el piloto no estuvo conforme al cruzar la meta.

"Me siento fatal", declaró Hamilton tras la carrera. "Esta ha sido la peor temporada de mi carrera y, no importa cuánto lo intente, la situación sigue empeorando. Estoy dando lo mejor dentro y fuera del coche."

Estas palabras llegan después de que el presidente de Ferrari, John Elkann, aconsejara a Hamilton y a Charles Leclerc que hablaran menos.

Vasseur: Hamilton debe 'calmarse'

Vasseur destacó que el principal problema fue la clasificación. "Empezar en P20 – o P19 tras el inicio en pitlane de Yuki Tsunoda – ya complica la carrera, aunque en la primera parte Hamilton demostró un rendimiento decente", explicó. Agregó: "Tuvimos dificultades con las configuraciones de neumáticos de medio compuesto, pero es importante mantener la calma. Salir del coche para hacer comentarios de inmediato es prematuro; lo discutiremos a fondo en el debriefing."

El jefe de Ferrari también discrepó con la interpretación negativa de Hamilton y subrayó que, si se analiza el rendimiento real, la situación no es tan desastrosa. "Matemáticamente, los últimos fines de semana han sido complicados – con el DNF en Brasil, problemas en Austin y la penalización en México – pero considero que México y Austin fueron de los mejores para Lewis en términos de rendimiento puro", comentó.

"Es cierto que el equipo no logró un fin de semana impecable, lo que se reflejó en una caída considerable en el campeonato. Sin embargo, en cuanto al rendimiento en pista, aún estamos en una forma respetable si se compara con la mitad de temporada. Entiendo la reacción de Lewis tras la carrera, pero es clave que se calme y se concentre en las dos próximas pruebas. Recordemos que en FP1 y FP2 mostró un ritmo destacado, y arrancar en P20 – o P19 – dificulta conseguir buenos resultados", subrayó Vasseur.

"Nuestro objetivo no es cambiar todo de raíz; simplemente necesitamos estructurar mejor cada fin de semana para evitar imprevistos, ya sean penalizaciones, contactos en pista o problemas en la clasificación. No se trata solo de rendimiento puro, sino de cómo organizamos el evento completo", concluyó.

Con las dos últimas carreras de la temporada a la vuelta de la esquina, Ferrari se sitúa en cuarto lugar en el campeonato de constructores, a 13 puntos del tercer puesto, ocupado por Red Bull.

