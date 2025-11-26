Acusan a Hamilton de ABANDONAR la responsabilidad de Ferrari en la F1

Seven-time campeón de F1, Lewis Hamilton, ha sido acusado por la prensa italiana de abandonar sus responsabilidades con el nuevo equipo de Ferrari.

El piloto de 40 años se unió a la Scuderia a comienzos de 2025 en un fichaje que prometía grandes cosas, pero cuando arrancó el campeonato, el entusiasmo inicial entre Hamilton y Ferrari se esfumó.

Tras 12 temporadas en Mercedes, nadie esperaba que el británico diera resultados inmediatos. Sin embargo, con solo dos jornadas restantes en su primera campaña con Ferrari, el legendario piloto aún no ha conseguido subir a lo más alto del podio.

Aunque las primeras señales de desacuerdo surgieron pronto, Hamilton disipó algunas dudas tras lograr la victoria en el sprint del Gran Premio de China. ¿Se vislumbraba así el comienzo de una nueva etapa de triunfos? Claramente, 2025 no ha seguido ese camino.

¿Está haciendo lo suficiente en Ferrari?

En el reciente Gran Premio de Las Vegas, Hamilton se clasificó por última vez por primera vez en su carrera, aunque logró remontar y finalizar en octava posición tras la doble retirada de McLaren. Aún así, el piloto, que cuenta con 105 victorias en Grandes Premios, calificó la temporada 2025 como la peor de su carrera, según declaró en Las Vegas.

El británico alterna entre entrevistas poscarrera con un tono pesimista y publicaciones motivacionales en Instagram, al volver a Maranello para buscar la raíz de sus problemas. ¿Pero estará haciendo todo lo posible para revertir su situación en Ferrari?

Giorgio Terruzzi, del Corriere della Sera, no cree que sea así. En un artículo publicado tras el GP de Las Vegas, el periodista acusó a Hamilton de "eludir" sus responsabilidades en el equipo. Terruzzi describió a los dúos de pilotos de Ferrari y McLaren como “dos parejas al borde de un colapso nervioso”, y añadió que tanto Leclerc como Hamilton están hartos del SF-25.

El reportaje prosigue: “Hablan abiertamente, a pesar de las advertencias del presidente. Manifestan críticas que se hacen notar en cada cronometrada, refutando tanto los eslóganes vacíos pronunciados en vísperas de Las Vegas –aceptados por compromiso pero sin convicción– como las descripciones de Vasseur sobre un paisaje lunar.

El peor Ferrari, según Charles, que se niega a asumir la culpa, y la peor temporada según Lewis, quien evade toda responsabilidad a pesar de tener su cuota. Se nota el desmarco y el desaliento en lugar de un compromiso firme.”

