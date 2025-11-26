¿SALIDA en puerta? Leclerc contacta otras escuderías tras caos Ferrari

Charles Leclerc está atravesando una temporada llena de incertidumbres. Se ha difundido que el representante del piloto ha mantenido contacto con altos cargos de un equipo rival de F1, lo que ha encendido los rumores sobre una posible salida impactante de Ferrari.

Leclerc ha sufrido mucho en la Scuderia esta temporada, al igual que su nuevo compañero de equipo, Lewis Hamilton. El campeón de siete títulos aún no logra subirse al podio en un Gran Premio conduciendo el coche rojo y, en el pasado fin de semana, en el Gran Premio de Las Vegas, calificó al 2025 como su peor temporada.

En teoría, la lucha de Hamilton por brillar en el equipo italiano ha sido mayor que cualquier incomodidad que Leclerc haya experimentado al volante del SF-25. Sin embargo, la estrella monegasca siempre ha sido muy valorada y frecuentemente considerada como un futuro campeón. A sus 28 años, no sería descabellado que piense en abandonar Ferrari tras siete campañas sin conseguir un título.

Con solo dos carreras restantes para que el dúo Ferrari recupere puntos vitales tras caer al cuarto puesto en el campeonato de constructores, el periodista italiano Leo Turrini ha lanzado una sorprendente afirmación: Aston Martin ha contactado con el representante de Leclerc. Ferrari se negó a comentar el informe cuando fue consultado por GP Fans.

Leclerc relacionado con Aston Martin en impactante afirmación F1

En su columna Profondo Rosso para el diario italiano Quotidiano Nazionale, Turrini afirmó: "No es sorprendente que Nicolas Todt haya sido contactado repetidas veces por ejecutivos de Aston Martin en los últimos tiempos. Entre otras cosas, el hijo del legendario 'Pingüino' francés [Jean Todt, ex-presidente de la FIA y exdirector de Ferrari] es también el representante de Leclerc. Y un buen agente tiene el deber, no solo el derecho, de evaluar todas las opciones en beneficio de su piloto."

Aunque esta declaración pueda parecer impactante y no represente nada oficial, Turrini apunta correctamente que, si surgiera el interés de otro equipo por Leclerc, sobre todo de cara a la nueva era que se avecina en 2026, es obligación de Todt explorar todas las alternativas.

Se ha mencionado frecuentemente al actual campeón, Max Verstappen, como un posible objetivo para Aston Martin, pues se cree que el piloto neerlandés estaría dispuesto a dejar Red Bull si este no le proporciona un coche competitivo bajo las nuevas regulaciones.

Sin embargo, lo mismo podría decirse del monégasque. Mientras algunos sugieren que Hamilton podría retirarse si Ferrari sigue sin ofrecer competitividad la próxima temporada, Leclerc aún no está en condiciones de plantearse el final de su carrera en la F1.

Aston Martin ha dejado claro durante toda la presente temporada que está satisfecho con su formación actual, compuesta por Fernando Alonso y Lance Stroll, aunque ambos pilotos tienen contrato solo hasta el final de 2026. Si Adrian Newey logra diseñar un coche capaz de luchar por el campeonato el próximo año, ¿quién dice que Leclerc no pueda alcanzar el éxito con el equipo de Silverstone en la siguiente temporada?

