Hamilton revela su MAYOR DESEO dentro de Ferrari F1

Lewis Hamilton se muestra muy preocupado de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, donde logró clasificar vigésimo y terminar en octava posición, ya había confesado que el 2025 fue el peor año de su carrera. Además, se ha dejado ver que no tiene muchas ganas de afrontar lo que vendrá el próximo año.

El piloto británico no oculta su desilusión. En declaraciones a la BBC afirmó que solo espera con ansias el final de esta temporada, sin mostrar expectativas por la próxima. Cuando le preguntaron si se refería a la carrera en Qatar, su respuesta fue inequívoca: "No, la próxima temporada".

Sin mejoras

Hamilton confiesa que no confía en una posible mejora de la situación. "En este momento, no. He probado de todo y nada funciona", comentó, reflejando el difícil momento por el que atraviesa el siete veces campeón mundial.

Aunque en Las Vegas pudo ascender hasta la octava posición, no se mostró satisfecho: "Un fin de semana complicado para nosotros y para Ferrari, ha sido muy duro".

Con dos carreras restantes, Ferrari se sitúa a trece puntos de Red Bull y a 53 puntos de Mercedes. La victoria de Max Verstappen en Las Vegas y el doble podio de Mercedes pueden influir en la lucha por el segundo puesto en el campeonato.

Por su parte, el compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, terminó en cuarto lugar, ampliando la brecha. El siete veces campeón está 74 puntos por detrás de Leclerc en la clasificación de pilotos y, a estas alturas, parece que la Scuderia ya no le inspira las mismas esperanzas.

