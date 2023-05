Ángel Armando Castellanos

Lewis Hamilton y Mercedes pueden volver a derrotar a Red Bull en 2024. Eso es lo que piensa Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009.

Button fue el último piloto ajeno a los austriacos y a los alemanes en imponerse en la F1. Sabe perfectamente cómo es la batalla entre ambos.

Hamilton parece estar cerca de retirarse de la carrera a los 38 años, pero no debemos esperar un adiós a corto plazo. Eso es lo que piensa su también ex compañero de equipo, quien cree que Hamilton todavía tiene suficiente hambre como para volver a buscar el título en 2024.

“Definitivamente espero que Lewis esté en la parrilla en 2024. Él realmente no se va simplemente. Ha tenido éxito durante mucho tiempo, pero cuando eso cambia repentinamente, como piloto sigues luchando hasta que vuelves a tener éxito", aseguró a Sky Sports.

Reconoció que este W14 no es el mejor monoplaza que el británico ha manejado, pero piensa que puede sentar las bases para uno mucho más destacado el año que viene.

"Si conduces un mal coche durante años, querrás parar porque empiezas a dudar de ti mismo. Pero Lewis no tiene un auto malo, solo es un poco menos de lo que está acostumbrado.

"Sabe en qué es bueno el equipo y lo rápido que es él mismo. No veo que vuelva a suceder este año, pero si trabajan juntos, pueden volver a vencer a Red Bull”, agregó.

Hamilton perdió el título mundial en 2021 ante Max Verstappen en el último minuto. En 2022, Mercedes ideó un automóvil que era todo menos digno de un Campeonato y este año también, la brecha con Red Bull parece insalvable después de cuatro carreras.

El propio Lewis ha declarado en varias ocasiones que aún quiere luchar por nuevos éxitos, pero su posible despedida es un tema candente en los pasillos.