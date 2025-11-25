¡Aún no está terminado! Hamilton pone palabra FINAL a su futuro en Ferrari

La narrativa predominante en torno a Lewis Hamilton es que si las cosas no salen como él desea en Ferrari en 2026, podría abandonar la F1 incluso al final de esa temporada.

Sinfín de analistas especulan que, si el equipo no logra ser competitivo el próximo año o si el campeón sigue teniendo dificultades para rendir al máximo, la salida de Hamilton podría adelantarse.

No obstante, cuando se trata del futuro de Hamilton en la Fórmula 1, solo debemos prestar atención a una voz: la del propio siete veces campeón mundial.

Sus recientes declaraciones durante el Gran Premio de Las Vegas dejan claro que su intención es prolongar su etapa en Ferrari, no acortarla.

"Me uní a este equipo sabiendo perfectamente que redirigir una nave requiere tiempo", afirmó Hamilton a los medios.

"Es una organización enorme, compuesta de múltiples piezas en movimiento; no se puede arreglar todo de un instante. Requiere tiempo real. Por supuesto, no ha sido la temporada que deseábamos, con todos los problemas y resultados que hemos tenido, pero seguimos avanzando a toda máquina", finalizó.

Aunque estas palabras no confirman de forma definitiva su futuro, el tono de sus declaraciones indica que no tiene intención de abandonar la F1 en el corto plazo.

Por qué Hamilton quiere quedarse en la F1

Hamilton es consciente de que reconstruir Ferrari hasta convertirlo en un equipo campeón llevará un tiempo considerable. En diversas comparecencias a lo largo del año, ha descrito su labor en el equipo como un proceso en constante evolución.

Si realmente se precisa ese tiempo, esperar que dos temporadas basten para volver a la gloria es poco realista, por lo que es lógico que su plan sea prolongar su estancia en Ferrari, descartando un final abrupto en 2026.

También es importante recordar que, cuando Michael Schumacher se unió a Ferrari en 1996, no ganó su primer título mundial con el equipo hasta el año 2000, a pesar de encontrarse en el apogeo de su carrera. En contraste, Hamilton ha tenido altibajos recientes, pero esto no le impide mostrar una firme convicción por su futuro en la escudería.

No es probable que, tras una temporada complicada, Hamilton proyecte una imagen tan unida y confiada en Ferrari si no creyera en su continuidad con el equipo.

Queda, además, la incógnita de si Ferrari desea seguir contando con él. Las perspectivas del equipo podrían mejorar en el próximo año; sin embargo, si el británico no logra igualar o superar el ritmo de su compañero Charles Leclerc, el equipo podría plantearse otras opciones.

En 2025, Hamilton fue ampliamente superado por su rival más joven y, tras una temporada difícil en la que no logró subir al podio en ningún Gran Premio, la dirección podría optar por buscar alternativas.

Si bien se ha mencionado a Ollie Bearman como una de las caras del futuro en Ferrari, el novato aún tiene mucho que aprender antes de poder ocupar los enormes zapatos de Hamilton.

Aunque las deliberaciones internas en Ferrari continúan siendo confidenciales, Hamilton ha dejado claro su propósito: quiere seguir formando parte de la familia Ferrari. De lo contrario, ¿qué sentido tendría mantener esta imagen ante los medios?

