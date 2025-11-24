TODO lo que debes saber sobre lo que espera a Ferrari y Mercedes en el GP de Qatar

La Gran Premio de Las Vegas aún se siente fresca, y la atención ya se desplaza hacia la segunda etapa de la triple jornada final de la temporada, el Gran Premio de Qatar.

El circuito internacional de Lusail recibirá la carrera y es momento de conocer todo lo relacionado a lo que espera durante el siguiente fin de semana.

Tras un fin de semana emocionante y singular en Las Vegas, todos los ojos se centran en Qatar, donde está programada la penúltima carrera del año.

Las sanciones impuestas a los pilotos de McLaren añaden un toque extra de tensión, y el formato de carrera sprint que se usará este fin de semana permitirá sumar puntos adicionales para pilotos como Max Verstappen, que aún tiene opciones de luchar por el campeonato mundial.

Calendario del Gran Premio de Qatar

El fin de semana del Gran Premio de Qatar es el segundo de los tres eventos finales y, además, el último en presentar una carrera sprint. Este certamen se disputa en el Lusail International Circuit, que debutó en la Fórmula 1 en 2021.

Con 5.419 kilómetros de longitud, dieciséis curvas y una única zona DRS en la recta principal, los pilotos completarán 57 vueltas, recorriendo un total de 308 kilómetros.

En 2021, Hamilton se llevó la victoria en Qatar, mientras que en 2023 Verstappen superó a Oscar Piastri y Lando Norris para ganar la carrera, después de la ausencia de competencia en 2022. En 2024, un piloto neerlandés volvió a coronarse campeón en Qatar.

El evento arrancará el viernes 28 de noviembre a las 14:30 (hora de los Países Bajos) con la primera sesión de entrenamientos libres. A las 18:30 se celebrará la clasificación sprint.

El sábado 29 de noviembre comenzaremos a las 15:00 con la carrera sprint, seguida de la sesión de clasificación a las 19:00. Por último, el plato fuerte del fin de semana, el Gran Premio de Qatar, se disputará el domingo 30 de noviembre a las 17:00.

