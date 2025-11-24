¡Lo PEOR DE SU VIDA! Las palabras de Hamilton que calan hondo en Ferrari

Lewis Hamilton calificó su primera temporada con Ferrari como la peor de su carrera tras un fin de semana decepcionante en el Gran Premio de Las Vegas.

El piloto británico, que compite en la Fórmula 1 desde 2007, se enfrenta ahora a su primer año sin subir al podio, tras su muy comentado cambio de Mercedes a la escudería italiana.

La clasificación en Las Vegas fue un auténtico desastre para Hamilton. En una sesión Q1 marcada por la lluvia, terminó último con el peor tiempo. Durante la carrera, logró escalar posiciones hasta ubicarse en décimo, posición que tras la descalificación de ambos McLaren se transformó en octavo.

Un resultado que poco consuela al pilotaje, ya que el deportista admitió al finalizar la prueba: “Me siento fatal. Es, sin duda, la peor temporada y, por mucho que luche, las cosas van de mal en peor. Lo intento todo, dentro y fuera del coche.”

Hamilton sobre puntos y actuaciones

Hamilton declaró estas palabras en una entrevista con Sky Sports F1 tras la carrera. Tampoco se mostró entusiasmado ante la lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores, frente a Red Bull y Mercedes.

“Ni siquiera sé cuántos puntos tenemos, pero, con mi rendimiento actual, ya estamos saturados”, afirmó. El piloto británico no espera poder mejorar significativamente en lo que resta de temporada.

Hamilton empezó la jornada en Las Vegas como el primer piloto de Ferrari desde 2009 y, tras una clasificación desastrosa, arrancó desde el último puesto. Inició la carrera con neumáticos duros y ascendió durante la tercera parada hasta ubicarse en la duodécima posición.

Sin embargo, se vio obligado a cambiar a neumáticos de compuestos medios antes de lo previsto y le costó gestionar el desgaste de sus neumáticos. Su excompañero, Jenson Button, confía en que se trata de una racha pasajera, aunque admite que es una de las etapas más difíciles en la impresionante carrera de Hamilton.

