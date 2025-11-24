Wolff ofrece una actualización crucial sobre el futuro tras la VENTA de Mercedes

Toto Wolff ha vendido una pequeña parte de sus acciones en el equipo Mercedes F1, aunque no tiene ninguna intención de abandonar su puesto ni de ceder el control del escudería.

El directivo austriaco ha cedido el 15% de su participación en su holding de inversión, lo que equivale a aproximadamente el 5% de Mercedes F1, a George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike.

La semana pasada se supo que Wolff estaba en conversaciones para desprenderse de una parte de su inversión en Mercedes.

Un portavoz del Mercedes-AMG Petronas F1 Team se mostró reservado y explicó: "No emitiremos comentarios al respecto. La directiva del equipo continúa inalterada y los tres socios (Mercedes-Benz, Toto e INEOS) siguen comprometidos con el éxito continuo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1."

Venta

La operación ya está cerrada. Kurtz ha sido nombrado como Technology Advisor del equipo alemán, lo que le confiere un papel dentro del conjunto de Fórmula 1.

Con esta transacción, Wolff ha vendido el 15% de su participación en Mercedes, es decir, alrededor del 5% del total de acciones. Aun así, el austriaco conserva una porción significativa y, junto a INEOS y Mercedes-Benz, sigue siendo uno de los principales accionistas.

Aunque la venta avivó rumores sobre un posible cambio en el futuro de Wolff en el equipo, el jefe de Mercedes dejó claro tras el Gran Premio de Las Vegas que no piensa abandonar su cargo ni vender la escudería.

"No tengo planes de vender el equipo ni renunciar a mi puesto", afirmó. "Me siento muy a gusto y disfruto de lo que hago. Mientras sienta que aporto valor y los demás lo reconozcan, no hay motivo para pensar en otra dirección", citaba Motorsport.com. Por ahora, el austríaco continuará al frente de Mercedes.

