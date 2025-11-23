Russell expone los DAÑOS en la batalla con Verstappen en el GP de Las Vegas

George Russell arrancó desde la cuarta posición en el Gran Premio de Las Vegas y, en una emocionante salida, logró colocarse entre los tres primeros al adelantar a Carlos Sainz y Lando Norris.

Sin embargo, un problema con la dirección asistida le obligó a ceder terreno a la McLaren, culminando la jornada en la tercera posición para el piloto de Mercedes.

Desde el inicio, Norris optó por moverse agresivamente a la izquierda para presionar a Max Verstappen. En su afán, terminó frenando tarde en la primera curva y perdió no solo la delantera, sino también el segundo puesto frente a Russell.

Este último, ya afectado por problemas similares en la sesión Q3, se vio obligado a abandonar su ataque a mitad de carrera, cediendo nuevamente el segundo lugar a Norris.

Neumáticos destrozados en la caza de Verstappen

"Durante la carrera experimenté ese inconveniente", explicó Russell al finalizar la prueba.

"Pero lo que realmente me perjudicó fue el deterioro de mis neumáticos. Cuando Max salió de pits, empujé a fondo con unos compuestos fríos, lo que acabó por destrozarlos", agregó.

"Incluso comenté por la radio del equipo que dudaba si aguantarían hasta el final. Fue una jornada muy complicada y, en lo personal, subir al podio fue lo máximo que pudimos lograr", finalizó.

