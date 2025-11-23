Piastri confiesa la REALIDAD sobre el críptico mensaje dirigido a Norris

Oscar Piastri ha respondido a las especulaciones que han surgido tras la polémica publicación de GPFans que compartió –y luego borró– en su cuenta de Instagram.

El piloto australiano explicó en Las Vegas que pudo haber compartido ese comentario crítico de forma accidental. PlanetF1 se puso en contacto con su equipo de gestión, quien confirmó que son los encargados de administrar dicho perfil.

La publicación acusaba a McLaren de favorecer de forma injusta a su compañero de equipo, Lando Norris. La polémica se originó a partir de una cita del exdirector de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien afirmaba que McLaren priorizaba al piloto británico por su nacionalidad.

El post fue elaborado por la redacción británica de GPFans y, tras su compartición por parte de Piastri, fue rápidamente eliminado. Aunque algunas fuentes apuntaban a que el equipo de gestión era responsable de este error, el propio australiano descarta esa versión.

República de Piastri

Cuando se le preguntó directamente sobre lo ocurrido, Piastri comentó: “No lo sé. Esta mañana me desperté y me encontré con la publicación, así que realmente no tengo claro qué pasó".

"Quizás lo compartí sin darme cuenta; definitivamente no fue algo premeditado. Sinceramente, desconozco lo sucedido”, finalizó.

Anteriormente, PlanetF1 había informado que el piloto ni siquiera estaba al tanto del error y que el post se había publicado de manera accidental por un miembro de su equipo.

