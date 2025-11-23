¡Vestidor roto! Leclerc EXPLOTA contra Ferrari en el GP de Las Vegas

Charles Leclerc dejó ver su frustración en el Gran Premio de Las Vegas, donde Ferrari volvió a quedarse atrás frente a sus rivales de F1.

Tanto él como Lewis Hamilton tuvieron problemas con los neumáticos durante la sesión de clasificación del viernes, lo que forzó al siete veces campeón del mundo a retirarse en Q1 y arrancar desde la última posición en la carrera del sábado.

Leclerc logró avanzar hasta Q3, pero su ritmo aún quedaba muy por detrás de otros competidores. Dos pilotos de Racing Bulls, un Aston Martin y un Williams superaron su tiempo.

Esta mala actuación se produce tras semanas de tensión en Ferrari, luego de que el presidente John Elkann criticara duramente a ambos pilotos, instándolos a "hablar menos". Dichas declaraciones habían encendido el ambiente interno en la escudería, que se ha visto reflejado en la pista.

Aunque en las conferencias de prensa en Las Vegas Hamilton y Leclerc intentaron mantener una imagen unida, en el ambiente del cockpit las emociones se desbordaron. Tras la clasificación, el piloto de Ferrari dejó escapar su descontento a través del radio del equipo.

Explosión de frustración en Ferrari

Durante la comunicación por radio, Leclerc expresó al ingeniero de carrera Bryan Bozzi que la actuación del equipo era "jodidamente vergonzosa".

"No entiendo cómo podemos estar tan lejos del ritmo. Es como si no tuviéramos agarre, cero maldito agarre", comentó con evidente frustración.

Tras la sesión, el piloto se mostró aún más crítico y explicó que este problema de falta de agarre venía desde su llegada al equipo.

"Es una situación muy frustrante, ya que probablemente mi mayor fortaleza en categorías inferiores era precisamente encontrar ese agarre", concluyó.

