Se completa la VENTA de Mercedes y el comprador pondrá mano inmediata en la escudería

La noticia que llevaba circulando desde hace tiempo ya es oficial: Toto Wolff ha vendido parte de sus acciones. De forma sorprendente, George Kurtz, el comprador, asumirá también un nuevo rol dentro del equipo.

La semana pasada se confirmó que Wolff estaba en conversaciones para desprenderse de una parte de su participación en Mercedes.

Un portavoz del equipo de Mercedes-AMG Petronas F1 declaró: “No queremos comentar sobre este asunto. La directiva del equipo se mantiene intacta y los tres socios –Mercedes-Benz, Toto e INEOS– siguen plenamente comprometidos con el éxito continuo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1.”

CrowdStrike

Poco después, The Financial Times ofreció más detalles sobre la operación. Se ha revelado que Wolff planea vender aproximadamente un cinco por ciento de sus acciones.

Además, se confirmó que está negociando con George Kurtz, representante de CrowdStrike, una firma estadounidense especializada en ciberseguridad.

Según informó el medio, “CrowdStrike y Mercedes F1 mantienen desde hace años una sólida alianza comercial, con su logotipo destacado en los autos y trajes del equipo”. El acuerdo prevé que Kurtz y CrowdStrike se conviertan en copropietarios de una pequeña parte de las acciones que tiene Wolff.

La operación ya es oficial, según comunicó el propio equipo de Mercedes. Kurtz ha sido designado Asesor Tecnológico, lo que le permitirá desempeñar un papel activo dentro del equipo de Fórmula 1.

Diversos medios han informado que Wolff ha vendido el 15 por ciento de su participación en Mercedes –equivalente a un tercio de todas las acciones–, lo cual representa alrededor del 5 por ciento del total. Con ello, Wolff continúa manteniendo una posición accionarial significativa, mientras que INEOS, Mercedes-Benz y él siguen siendo los principales socios.

