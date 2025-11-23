Hamilton RESPONDE a las críticas de Ferrari

John Elkann, quien causó revuelo al dirigirse abiertamente a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, instándolos a hablar menos y concentrarse en lo esencial, ha recibido la respuesta directa del propio Hamilton.

El piloto británico aclara que sigue poniendo toda su energía en la competición y, además, elogia la pasión de su directivo.

Hamilton, que atraviesa un complicado año de debut en Ferrari, muestra comprensión ante las intenciones de Elkann.

"Hablamos varias veces a la semana y hemos tenido muchas conversaciones. La idea es unir al equipo", comenta, según informa Sky Sports. "La pasión es tan profunda, y me encanta. No puedo reprochar a nadie que la tenga."

Pensar en la competición hasta en sueños

Las sugerencias de que debería dedicar aún más atención a las carreras no le hacen mella: "No es cierto. Me despierto pensando en las carreras, e incluso duermo con ellas. La pista está siempre en mi mente. Si acaso, a veces necesito aprender a soltarme un poco."

A pesar de las grandes expectativas que se tenían para la temporada de Ferrari, los italianos aún no han conseguido ganar ninguna Gran Premio en 2025. Hamilton destaca, sin embargo, el esfuerzo colectivo para mejorar la situación y recalca su propio compromiso: "Todos debemos asumir nuestra responsabilidad en este equipo."

Hamilton continúa: "Cada uno de nosotros tiene que aportar su grano de arena. Sé que en este equipo hay una pasión inmensa, en cada uno de sus miembros. Estoy profundamente agradecido por el esfuerzo extraordinario que se demuestra semana tras semana en la fábrica".

"Somos Ferrari, lo que significa que siempre hay mucha atención, a veces en tono negativo, pero nos comprometemos a cambiar esa imagen. A pesar de todos los altibajos, se respira una gran armonía en el equipo. Cada lección de este año nos prepara para construir un futuro mejor."

