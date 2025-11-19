¡Definido! Ferrari puede ganar en casi todo, EXCEPTO en la F1

Las otras categorías de Ferrari han estado dando la razón a los comentarios sobre los pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, respecto a su falta de rendimiento.

Una semana después de la victoria de Ferrari en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Bahréin, otro piloto de la Scuderia brilló en Macao al conseguir la primera victoria del equipo en este emblemático evento.

El Gran Premio de Macao se ha convertido en el centro de atención este fin de semana, disputándose varias carreras en el icónico circuito de 6,1 km, donde compitieron la Copa Mundial FIA GT, la Copa Mundial FIA F4 y la Copa Mundial FIA FR.

En el fin de semana de carreras GT, la estrella de Ferrari, Antonio Fuoco, dominó la competición al ganar la carrera de clasificación del sábado y, a continuación, imponerse categóricamente en la carrera principal del domingo.

Sorprendentemente, esta victoria representa el primer logro del equipo en Macao, logrado por un piloto que recientemente se convirtió en el primer italiano en pilotar un monoplaza de Ferrari en Fórmula 1 desde 2009, durante la sesión libre 1 del Gran Premio de México. ¿Acertó, entonces, el presidente de Ferrari, John Elkann, al afirmar la semana pasada: “Cuando Ferrari está unido, se consiguen resultados”?

La impresionante victoria de Fuoco en Macao

Fuoco, quien suplió a Lewis Hamilton durante la FP1 en el Gran Premio de México, se impuso a bordo de su AF Corse Ferrari 296 GT3 y lideró de principio a fin la carrera principal en Macao, terminando casi cuatro segundos por delante de Raffaele Marciello.

Un tramo con coche de seguridad le dio a Marciello la esperanza de retomar el liderazgo, pero el italiano gestionó perfectamente la reanudación, impidiendo cualquier reacción de su rival. Al final de la primera vuelta tras la reanudación, la ventaja de Fuoco era de casi dos segundos y, con el transcurso de la carrera, fue ampliando la diferencia hasta culminar con una brecha de casi cuatro segundos, tras haber realizado ya una contundente victoria en la carrera de clasificación del sábado.

Durante las 8 Horas de Bahréin del pasado fin de semana — que, por cierto, fue la última competición profesional de Jenson Button — Ferrari se alzó con su primer título en la WEC desde 1972. Los pilotos del coche número 51 — Alessandro Pier Guidi, James Calado y el ex piloto de F1 Antonio Giovinazzi — lograron un triunfo para un equipo que regresó a las carreras de resistencia recién en 2023.

Ese mismo año, Ferrari conquistó su primera victoria en las 24 Horas de Le Mans desde 1965 con el mismo número, demostrando que su escuadra de resistencia sigue en ascenso. Además, se confirmó que el grupo de pilotos estrella permanecerá en el equipo de cara a la temporada 2026, mientras que Ferrari ha extendido su contrato en la WEC hasta finales de 2029.

Las declaraciones completas de John Elkann

A pesar de estos éxitos, está claro que en Fórmula 1 Ferrari aún se queda atrás. El equipo no ha logrado ganar ni una sola carrera en 2025, ubicándose en el cuarto puesto del campeonato de constructores. De hecho, no han conseguido ningún título en F1 desde la temporada 2008, y los comentarios algo polémicos de Elkann buscaban motivar a Lewis Hamilton y Charles Leclerc para terminar la temporada 2025 con fuerza.

Él comentó: “Brasil fue una gran desilusión. Si analizamos el campeonato de Fórmula 1, podemos afirmar que nuestros mecánicos están ganando el título con su desempeño y con todo lo que han hecho en los pits. Por otro lado, nuestros ingenieros han demostrado sin duda alguna que el coche ha mejorado".

"En otros aspectos, todavía no estamos al nivel. Y, sin duda, contamos con pilotos a quienes debemos pedir que se concentren en la conducción y hablen menos, ya que aún tenemos carreras importantes por delante y no es imposible alcanzar el segundo puesto. En Bahréin, ganamos el título de la WEC. Cuando Ferrari está unido, se obtienen resultados.” Esta última afirmación podría ser muy acertada, si lo que ocurrió la semana pasada es una muestra del potencial de este gigante del automovilismo.

