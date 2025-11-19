Hamilton provoca TERREMOTO en Ferrari y Elkann enfrenta consecuencias

Hace poco más de una semana, el director de Ferrari, John Elkann, lanzó fuertes críticas contra sus pilotos de F1, un comentario que no ha caído bien entre aficionados y expertos.

Elkann se hizo notar a nivel mundial tras un fin de semana desastroso en el Gran Premio de Brasil, donde la escudería no estuvo a la altura de las expectativas. Con tono contundente, señaló que tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc deben concentrarse más en pilotar y dejar de hablar en exceso.

El comentarista de Sky Sports Alemania y expiloto, Ralf Schumacher, ha analizado estas declaraciones para entender sus motivos. Según Schumacher, la postura de Elkann es medida y seria, en parte debido a la presión interna que supone la contratación de Hamilton.

“Lo expuso de una manera totalmente controlada y sin emociones negativas, fue una decisión intencionada y muy seria”, afirmó Schumacher. “Conocemos a John Elkann; no se trató de un comentario improvisado. La situación se ha intensificado y, con expectativas tan altas, decisiones como fichar a Hamilton ahora le generan una presión adicional.”

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cometió Elkann un error al fichar a Lewis Hamilton?

La incorporación del siete veces campeón del mundo tenía la misión de sacar a Ferrari de una racha sin títulos y devolverle el liderazgo. Sin embargo, el piloto británico está viviendo su peor temporada en la F1 y aún no ha logrado subirse al podio con la escudería.

En contraste, su compañero ha conseguido siete podios en 2025, lo que deja a Hamilton muy atrás en la lucha por resultados competitivos.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial su salario, se estima que en su primer año con Ferrari puede llegar a ganar unos 60 millones de dólares, a pesar de los escasos logros que ha mostrado.

Además, el surgimiento de jóvenes talentos como Ollie Bearman ha avivado las dudas sobre el futuro de Hamilton en la parrilla, y algunos pronostican que podría despedirse de la F1 tan pronto como en la temporada 2027.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!