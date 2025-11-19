Hamilton ROMPE EL SILENCIO tras las declaraciones de Massa sobre su título
Hamilton ROMPE EL SILENCIO tras las declaraciones de Massa sobre su título
El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, se muestra indiferente ante la demanda que ha interpuesto Felipe Massa.
Massa reclama una indemnización millonaria por lo acontecido en 2008, cuando el título se le fue a manos del británico. Para Hamilton, este asunto no tiene ningún impacto personal, ya que se concentra únicamente en su trabajo.
Massa comparece ante la justicia convencido de que el campeonato de 2008 le correspondía legítimamente. Su argumento se sustenta en el caso apodado "Crashgate". Durante el Gran Premio de Singapur de 2008, Nelson Piquet Jr. provocó intencionadamente un accidente, lo que permitió a su compañero Fernando Alonso ganar la carrera.
En 2023, Bernie Ecclestone reveló que tanto la FIA como la FOM estaban al tanto de esta maniobra, aunque no hicieron nada al respecto. Massa utilizó esa declaración para iniciar su litigio. Inicialmente, sostenía que la carrera debía anularse para ser declarado campeón, pero hoy parece conformarse con una compensación de aproximadamente 64 millones de libras.
Relacionado: ¡Redes EXPLOTAN tras mensaje de Verstappen a Antonelli!
Hamilton se mantiene al margen
De manera involuntaria, Hamilton se ha convertido en el eje central de la polémica, ya que Massa insiste en que el británico no tenía derecho al título de 2008.
Tras el fin de semana de la carrera en Brasil, Hamilton se pronunció públicamente por primera vez.
“No tengo ninguna opinión sobre este tema; no sigo la polémica y no me concierne, ya que no tiene nada que ver conmigo”, declaró.
No obstante, mostró solidaridad con Massa: “Sea lo que motive a Felipe, estoy seguro de que cree firmemente en lo que dice, y con razón. Por mi parte, me concentro únicamente en lo mío.”
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Logró su cometido? Hamilton revela el EFECTO de los comentarios de Elkann en Ferrari
- hace 48 minutos
¡Definido! Ferrari puede ganar en casi todo, EXCEPTO en la F1
- hace 57 minutos
Hamilton provoca TERREMOTO en Ferrari y Elkann enfrenta consecuencias
- 1 hour ago
Hamilton ROMPE EL SILENCIO tras las declaraciones de Massa sobre su título
- 1 hour ago
Montoya dijo lo que TODOS piensan sobre Antonelli en Mercedes
- 1 hour ago
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- Hoy 01:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre