¡MERECIDA defensa! Voz autorizada en la F1 respalda a Hamilton en la guerra de Ferrari

Sky Sports F1 cuenta ahora con el análisis de Ted Kravitz, quien se suma a quienes han defendido a Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras las polémicas declaraciones de John Elkann.

El presidente de Ferrari habló con la prensa después del doble DNF de Hamilton y Leclerc en el Gran Premio de Brasil. Durante el evento, elogió a los ingenieros y mecánicos del equipo, pero no dudó en criticar el rendimiento de sus dos pilotos.

"Si miramos a nuestros ingenieros, no cabe duda de que el coche ha mejorado. Sin embargo, en otros aspectos no está a la altura", declaró Elkann en una entrevista previa a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Agregó: "Tenemos pilotos que deben concentrarse en dar lo mejor en la pista y hablar menos, porque aún nos esperan carreras cruciales. No es imposible terminar segundos en el campeonato de constructores."

Tanto Hamilton como Leclerc reafirmaron su compromiso con Ferrari mediante declaraciones en redes sociales. Además, personalidades como Jenson Button y Karun Chandhok se han unido a la defensa de los pilotos, mientras que Ted Kravitz ofreció un análisis prolongado sobre los comentarios de Elkann en el podcast del Sky Sports F1 Show.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Análisis de Kravitz sobre la situación en Ferrari

Cuando Simon Lazenby le preguntó si las palabras de Elkann pretendían ser un estímulo o un castigo, Kravitz respondió: "Creo que lo que se quiso decir fue: ¿podemos concentrarnos en evitar caer al cuarto puesto en el campeonato de constructores y, en cambio, retomar posiciones hasta llegar a segundos o incluso terceros?"

Explicó que esa mentalidad refleja cómo Ferrari está evaluando la temporada basándose en el posicionamiento en el campeonato. Terminar en segundo lugar se considera un éxito, ya que aporta puntos contundentes y datos objetivos. "Podrían argumentar que tenemos el segundo coche más rápido. Quizás no hayamos ganado carreras, pero aun así se justifica", afirmó.

No obstante, también recordó que fueron las aportaciones de Lewis y Charles las que permitieron alcanzar esos puntos, a pesar de las limitaciones del coche. "El coche presenta un defecto fundamental que, incluso tras la actualización belga, no se logró corregir: la falta de adherencia y la imposibilidad de mantenerlo bajo el suelo. En definitiva, son los pilotos quienes han estado sumando puntos pese a esas dificultades", puntualizó.

"Todos buscan mejorar", concluyó Kravitz. "Puede que Elkann se haya dejado llevar por ver un doble DNF, lo cual es decepcionante para cualquier equipo. Queda por ver si reconsidera sus palabras, pero lo cierto es que los pilotos tienen muy claro que la prioridad es el equipo."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!