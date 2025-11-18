¿Destino? El FUTURO de Horner, Ferrari y Hamilton, más cerca que nunca

Desde que Christian Horner fue apartado de Red Bull en julio, la Fórmula 1 no para de discutir sobre su posible regreso. Y no es para menos: aplicar un estricto código de conducta y analizar los recientes acontecimientos no resulta nada sencillo.

Independientemente de lo que se piense de este hombre de 52 años (¡feliz cumpleaños, por cierto!) y de su vida privada, formar equipos campeones del mundo requiere una habilidad tan notable que solo un error garrafal podría hacer que su nombre se olvide en el paddock.

Hoy en día se vincula a Horner con varios equipos; incluso se han barajado opciones tan insólitas como Alpine o Haas. Sin embargo, la asociación con Ferrari es la que más resuena, y con justa razón: es la opción que tiene más sentido.

No profundizaré en por qué Horner es la persona indicada para reorganizar Ferrari, ya que un colega ha tratado ese tema aquí. En cambio, veamos por qué Horner necesita a Lewis Hamilton y viceversa.

Puede parecer la pareja más improbable, casi tan desajustada como la unión fallida de Frank Lampard con Steven Gerrard en Inglaterra.

Ferrari necesita a Christian Horner para acabar con su sequía de títulos

¿Por qué a Lewis Hamilton no le agradaría Christian Horner?

Para comenzar, ambos comparten un pasado complicado. Horner, durante su etapa en Red Bull, lideró el cabildeo ante la FIA en la última carrera en Abu Dhabi 2021, lo que obligó al director de carrera Michael Masi a ceder y dio lugar a un final de última vuelta tan espectacular como polémico, en el que Max Verstappen arrebató de la manera más cruel el octavo título mundial a Hamilton.

De forma directa o indirecta, Horner desencadenó la situación que aún persigue a Hamilton. Además, su imagen fuera de la pista se vio afectada tras una investigación interna en Red Bull, en la que se le acusó de conducta inapropiada con un empleado. Aunque fue declarado inocente, esas sospechas han dejado huella en la opinión pública.

Christian Horner – Récord en Red Bull F1 Año Posición Puntos 2005 7º 34* 2006 7º 16* 2007 5º 24* 2008 7º 29* 2009 2º 153.5* 2010 1º 498 2011 1º 650 2012 1º 460 2013 1º 596 2014 2º 405 2015 4º 187 2016 2º 468 2017 3º 368 2018 3º 419 2019 3º 417 2020 2º 319 2021 2º 585.5 2022 1º 759 2023 1º 860 2024 3º 589

*Indica 10 puntos por victoria en la temporada

Hamilton es todo lo opuesto. Es el chico dorado de la Fórmula 1, comprometido con ayudar a quienes tienen menos oportunidades, atento a la evolución de los novatos del deporte y un firme defensor de la presencia femenina en el automovilismo.

Si Ferrari quiere ver a Lewis Hamilton recuperando su mejor nivel y conquistar ese octavo título mundial, debe tomar una decisión deportiva inteligente. Horner sabe exactamente qué necesita la Scuderia para volver a ser protagonista, y Hamilton comparte esa convicción.

Aunque es posible que nunca se forje una relación personal entre Horner y Hamilton, una colaboración profesional entre ambos podría ser la clave. La alianza entre Ferrari, Hamilton y Horner resulta, a priori, poco convencional —algo casi impensable hace dos años— pero, en este contexto, podría ser la fórmula perfecta para el éxito de todos.

