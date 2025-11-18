Ex piloto de F1 afirma que Hamilton NO está a la altura de Ferrari

Ralf Schumacher ha declarado que Lewis Hamilton ya no está a la altura para competir en este deporte.

El piloto, que fue siete veces campeón del mundo, se trasladó a Ferrari para la temporada 2025, pero aún no ha conseguido subir al podio en ninguna de las 21 carreras disputadas. Su falta de adaptación al conjunto ha mermado las aspiraciones del equipo en la lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores.

Según el presidente John Elkann, tanto Hamilton como su compañero Charles Leclerc deberían concentrarse únicamente en su rendimiento en la pista, dejando de lado las distracciones y comentarios innecesarios.

Elkann se refirió a esta situación en declaraciones que han generado debate, incluso entre los propios pilotos de Ferrari. Mientras Leclerc lidera a Hamilton por 66 puntos y cuenta con siete podios en lo que va de temporada, las palabras del directivo han encendido las polémicas.

El analista de Sky Germany, Ralf Schumacher, explicó que las críticas de Elkann habrían sorprendido a Leclerc, mientras que Hamilton ya podía esperar una evaluación desfavorable.

“Si fuera Charles Leclerc, me preguntaría muy bien cuál es el sentido de todo esto. Leclerc está haciendo un trabajo fantástico, maximizando tanto su rendimiento como el del equipo. Además, es un piloto carismático que se integra perfectamente en Ferrari, y en mi posición ya tendría preparada una alternativa”, comentó Schumacher.

A su juicio, el elevado desembolso que representó la contratación de Hamilton acaba de resultar ser una decisión costosa, pues sus actuaciones no han estado a la altura de las expectativas de Ferrari y de John Elkann.

¿Podrá Hamilton recuperarse en 2026?

El desfase de 66 puntos con su compañero Leclerc parece difícil de superar en lo que queda de temporada, con solo tres fines de semana de carrera pendientes.

Sin embargo, el piloto británico buscará aprovechar estos momentos para reconquistar su confianza. Hamilton, que tiene contrato con Ferrari hasta finales de 2026, querrá demostrar la próxima temporada que merece la renovación de su vínculo con los italianos.

Lograr un podio en una carrera para la Scuderia sería el primer paso para restablecer su conexión con los aficionados, algo esencial si aspira a disputar un octavo título mundial.

Además, el cambio radical en las regulaciones que llegará en 2026 podría ser la oportunidad que Ferrari necesita para adelantar a sus rivales, siempre y cuando logren dominar las nuevas normativas en cuanto al motor y diseño del coche.

Con 40 años, Hamilton, que ha ganado apenas dos carreras tras las últimas modificaciones de 2022, sueña también con sumar a su historial los 105 triunfos en Grandes Premios que ostenta.

