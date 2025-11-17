¿Cambiará algo para Antonelli? Este será el NUEVO DUEÑO de Mercedes
Toto Wolff está a punto de vender parte de sus acciones en Mercedes F1.
La situación se ha ido aclarando y ahora se conocen tanto el porcentaje en juego como la identidad del posible comprador.
Durante esta semana se confirmó que Wolff mantiene negociaciones para desprenderse de una parte de su participación, aunque un portavoz del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 dejó claro:
“No haremos comentarios al respecto. La directiva del equipo sigue intacta y los tres socios (Mercedes-Benz, Toto e INEOS) están plenamente comprometidos con el éxito continuo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1.”
¿Quién se lo comprará?
Según reveló recientemente el Financial Times, Wolff planea vender aproximadamente un 5% de sus acciones.
Asimismo, se ha informado que el negociador es George Kurtz, de CrowdStrike, una compañía estadounidense de ciberseguridad.
El medio puntualiza que “CrowdStrike y Mercedes F1 han sido socios comerciales durante años; el logotipo de CrowdStrike ostenta un lugar destacado en los monoplazas y trajes de carrera del equipo”. Con este acuerdo, Kurtz y su empresa pasarían a formar parte, de forma minoritaria, del significativo paquete de Wolff.
Ganancias millonarias
Mercedes y la firma química británica Ineos se reparten equitativamente el 67% restante del equipo. La inversión de Wolff se ha multiplicado desde su incorporación en 2013. En 2024, Mercedes-AMG Petronas alcanzó unos ingresos de 812 millones de dólares, convirtiéndose en el equipo más rentable de la Fórmula 1, mientras que Wolff logró más de 50 millones de dólares en salario y dividendos respecto a su participación el año pasado.
A pesar del notable crecimiento que ha experimentado la Fórmula 1 en los últimos años –impulsado por Liberty Media y el éxito de la serie documental de Netflix “Formula 1: Drive to Survive”– Wolff considera que este es el momento adecuado para vender parte de su inversión.
