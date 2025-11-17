Hamilton responde la pregunta MÁS DIFÍCIL de su carrera

El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, ha protagonizado inolvidables duelos en la pista a lo largo de su extensa carrera.

Aunque admira profundamente a Ayrton Senna, él mismo revela quién considera el mejor rival contra quien ha competido.

A lo largo de su trayectoria, Hamilton ha visto pasar a numerosos pilotos y ha mantenido intensos enfrentamientos con muchos de ellos.

Desde Fernando Alonso en su año de debut, Jenson Button en 2011 o Nico Rosberg en 2016, sus carreras se han cruzado en varias ocasiones. Su rivalidad con Max Verstappen también marcó un hito, sobre todo durante la reñida final del campeonato en Abu Dhabi en 2021, un recuerdo imborrable para muchísimos.

Dilemas

En redes sociales le presentaron varios dilemas. Si tuviera que elegir entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, opta por el argentino.

Además, considera a Ayrton Senna como el mejor piloto de la historia, y Silverstone es su circuito favorito. Al preguntársele quién ha sido el mejor piloto contra el que ha competido, Hamilton reflexionó y comentó: “Hm… es difícil. Creo que debo decir Sebastian [Vettel]”.

❓ Favourite Football Player?

🎙️ Lewis Hamilton: “Vini & Neymar.”



❓ Messi or Ronaldo?

🎙️ Ham: “I keep getting asked this question. I like Messi’s skill.”



❓ Greatest driver in history?

🎙️ Ham: “Senna.”



❓ Best driver you ever raced against?

🎙️ Ham: “It’s difficult. I’m going… pic.twitter.com/vAAYyzf3aF — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 13, 2025

