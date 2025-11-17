Leclerc, Ferrari y la TENTADORA invitación para MILLONES

Charles Leclerc y su inseparable compañero Leo han cautivado a la comunidad en Instagram, apareciendo en una publicación que llegó a los 697 millones de seguidores de la red social.

Leclerc luce un estilo de vida envidiable, y sus momentos, que abarcan desde emocionantes fines de semana de Gran Premio hasta el compromiso con Alexandra Saint-Mleux, son capturados por el fotógrafo y cineasta Antoine Truchet. La colaboración entre Leclerc, Truchet e incluso la propia Instagram ha generado una serie de fotos y vídeos que acumulan más de 2,5 millones de “me gusta”.

No es de extrañar que Leo, el leal perro del piloto, se haya transformado en un elemento clave de su presencia en redes, acompañándolos a lo largo de la mayoría de los fines de semana de carrera.

En una imagen, se le ve a Leclerc y su perro descansando en un balcón con vistas al Mediterráneo, mientras Leo asoma la cabeza entre las rejas con una naturalidad que lo convierte en el canino más acostumbrado a las cámaras de Instagram.

Leclerc invita a sus fans a descubrir Mónaco

En otra fotografía, Leclerc y Leo levantan la mirada junto a la Ferrari 275 GTB de color verde oscuro, vehículo que también fue elegida para la boda de su hermano Lorenzo con Charlotte di Pietro. Posteriormente, el piloto se subió al clásico Ferrari y compartió sus sentimientos acerca de Mónaco, rememorando sus primeros recuerdos en la Fórmula 1 mientras crecía en el principado.

“Vivir en Mónaco es algo muy especial para mí, ya que nunca he habitado en otro lugar,” explicó Leclerc. “Recuerdo aquellos días en los que, yendo a la escuela los jueves de Gran Premio, el estruendo de los motores de F1 formaba parte de mi rutina. Cada vez que regreso para la carrera, siento que el camino recorrido me ha formado como persona. Hubo momentos en los que creí que nada era posible, pero todo me ha moldeado y hoy me hace muy feliz ver cómo han evolucionado las cosas.”

El ciclo de publicaciones culminó con una entrevista en la que Leclerc compartió el protagonismo con Leo, a quien su propio dueño ordenó de manera simpática: “¡A acostarse!” “Leo es un pequeño dachshund de pelo largo,” afirmó el piloto. “Mírenlo, es el verdadero jefe de la casa. Nuestra relación es muy cercana: siempre está a nuestro lado, viaja con nosotros y disfrutamos jugando juntos cada día.”

Mientras se acomodaba en el sofá para observar el exterior, Leo parecía imitar a un capitán que vigila el horizonte desde la proa de un barco. Leclerc concluyó: “Lo que más le gusta a Leo es disfrutar de la vista. No importa si es un día bueno o uno difícil, él siempre irradia felicidad y eso marca la diferencia.”

