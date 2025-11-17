Antonelli revela uno de los cambios MÁS IMPORTANTES para Mercedes

Kimi Antonelli ha confesado que en los últimos fines de semana se ha producido un notable cambio en la dinámica del equipo que comparte con George Russell.

Ambos han trabajado codo con codo desde el inicio de la temporada, cuando el joven italiano sustituyó a Lewis Hamilton y Russell empezó a asumir un papel más destacado dentro del equipo. Desde entonces, Russell ha demostrado el potencial de un piloto capaz de luchar por un campeonato mundial, ganando dos Grandes Premios en 2025 y ocupando actualmente el cuarto puesto en la clasificación.

Por su parte, Antonelli ha tenido una temporada de novato marcada por altibajos. No obstante, consiguió llegar al podio por primera vez en la Fórmula 1, consiguiendo una histórica segunda posición en el Gran Premio de Brasil. Con estos dos últimos resultados, el italiano ha comenzado a igualar el rendimiento de su experimentado compañero, superándolo en las dos carreras más recientes.

Ambos pilotos seguirán defendiendo los colores de Mercedes en 2026, tras haber firmado recientemente sus nuevos contratos. La próxima temporada supondrá una verdadera prueba para Antonelli, quien tendrá la oportunidad de demostrar si puede competir de tú a tú con Russell durante todo un campeonato.

Después del Gran Premio de Brasil, Antonelli comentó acerca de la evolución en la dinámica entre ambos: "Mi relación con George está cambiando. Es natural que a él no le satisfaga terminar detrás de mí, al igual que a mí no me gusta quedarme en segundo lugar. La relación ha evolucionado y seguirá haciéndolo, pero siempre se mantiene un profundo respeto y una buena dinámica en el equipo, ya que nos esforzamos mutuamente."

La temporada 2025 de Antonelli

Tras un inicio muy prometedor, la temporada de novato de Antonelli atravesó una etapa complicada, en la que solo sumó puntos en tres de los diez fines de semana entre mayo y septiembre.

No obstante, el joven ahora va en ascenso, ayudando a que Mercedes luche por el segundo puesto en el campeonato de constructores al sumar 58 puntos en sus seis últimas carreras.

Con solo 19 años, Antonelli se está acercando también a Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos y, con tres fines de semana por disputar, podría incluso adelantar al siete veces campeón mundial para alcanzar el sexto puesto.

"Este fin de semana nos ha dado un impulso increíble para llegar a Las Vegas, donde el equipo brilló el año pasado. Esperamos volver a ser fuertes. Evidentemente, el coche tiene características distintas a las de 2024, aunque su esencia es muy similar. Vengo de un buen momento y, a pesar de que en México el resultado no reflejó todo nuestro potencial, logramos afinar hasta el último detalle. Tras pasar por una etapa muy complicada, conseguir este podio tiene para mí un significado muy especial", concluyó Antonelli.

