DURÍSIMA crítica a Hamilton desde dentro de la F1

Lewis Hamilton ha sido acusado de ahogarse en autocompasión mientras su temporada de debut en Ferrari sigue yendo de mal en peor.

El siete veces campeón del mundo no cuenta desde su llegada a Maranello, procedente de Mercedes, con ninguna victoria en Grandes Premios ni podios, acumulando apenas 148 puntos en el campeonato. Además, se encuentra 242 puntos por detrás del líder, Lando Norris.

Una vez más, Hamilton sufrió en Interlagos el domingo al no poder finalizar el Gran Premio de Brasil, al igual que su compañero en la Scuderia, Charles Leclerc.

La principal diferencia entre los incidentes de ambos pilotos radica en que Leclerc resultó ser un mero colateral en un choque entre Oscar Piastri y Kimi Antonelli, mientras que se puede argumentar que el accidente inicial de Hamilton – que dañó su SF-25 – fue consecuencia de una mala toma de decisiones.

Con tan solo tres fines de semana de carrera restantes en 2025, muchos se preguntan si Hamilton sufre tanto de mala suerte como de un coche poco competitivo, o si simplemente ha dejado atrás su mejor etapa.

¿Ha terminado Lewis Hamilton en Ferrari?

El expiloto de F1, Christian Danner, evaluó el estado actual de Hamilton, afirmando que la estrella británica no es del todo inocente respecto a la "mala suerte" que ha sufrido este año.

Danner compitió en la F1 entre 1985 y 1989, sumando 47 participaciones en Grandes Premios y alcanzando en 1989 su mejor resultado, un cuarto puesto en el Gran Premio de Estados Unidos.

En declaraciones a Sport.de, Danner analizó la situación en Maranello y señaló que aún no es tarde para que el campeón reaccione.

«Pues él mismo está sufriendo y casi se ahoga en su autocompasión por lo mal que le está yendo», declaró el ex piloto alemán.

«Para ser sincero, muchos de los problemas surgen de errores autoinfligidos. Por ejemplo, dañó su alerón tras una jugada muy arriesgada contra Alpine –si mal no recuerdo, fue Colapinto–, y en Brasil todo fue culpa suya. Estos desaciertos, como pasar por alto las banderas amarillas o cometer errores de forma reiterada, son responsabilidad de Hamilton".

"No se trata solo de que el mundo esté en su contra y todo salga mal. Es fundamental mirarse en el espejo, aunque resulte difícil incluso para un campeón de su talla, ya que esa autocrítica es el primer paso para mejorar. Solo tiene que mantener la cabeza baja y seguir adelante. Sin duda, sigue siendo tremendamente rápido.»

