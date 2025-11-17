Antonelli revela un DEMOLEDOR mensaje sobre Verstappen

Kimi Antonelli se mostró sereno en Brasil, logrando mantener a raya nada menos que a Max Verstappen, lo cual es un gran impulso para su carrera.

El piloto neerlandés, que consiguió ganar tiempo en las últimas vueltas gracias a los neumáticos blandos, no logró superar al italiano en la recta final.

Mercedes brilló durante todo el fin de semana en São Paulo. Normalmente es George Russell quien se encarga de resolver los problemas para Silver Arrows, pero en esta ocasión fue el joven Antonelli el que destacó.

Durante la carrera sprint arrancó en P2, posición que mantuvo en la carrera principal. En la última etapa optó por los neumáticos medios, lo que le obligó a tener a Verstappen a raya en los momentos finales.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Estrés a flor de piel

El piloto de 19 años explicó en la conferencia de prensa que el mensaje del ingeniero de carrera Peter Bonnington le generó una considerable tensión.

"Fue realmente estresante. Cuando Max hizo su última parada en boxes y Bono me informó sobre la ventaja, pensé —no puedo decirlo porque me podrían multar— que quizá estaba en problemas, ya que él estaba a solo nueve segundos detrás."

A pesar de la presión, Antonelli mantuvo la calma: "Obviamente, él comenzó la última fase con neumáticos blandos, lo que le permitió marcar un ritmo muy fuerte".

"Hizo un trabajo extraordinario para recuperarse y eso, en los momentos finales, me puso bajo una presión tremenda. Tuve que exprimir los neumáticos al máximo, y eso no fue nada fácil. Pero creo que dimos lo mejor de nosotros, y por eso estoy muy satisfecho", finalizó.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!