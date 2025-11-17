close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli, Verstappen,socials

Antonelli revela un DEMOLEDOR mensaje sobre Verstappen

Antonelli revela un DEMOLEDOR mensaje sobre Verstappen

Nazario Assad De León
Antonelli, Verstappen,socials

Kimi Antonelli se mostró sereno en Brasil, logrando mantener a raya nada menos que a Max Verstappen, lo cual es un gran impulso para su carrera.

El piloto neerlandés, que consiguió ganar tiempo en las últimas vueltas gracias a los neumáticos blandos, no logró superar al italiano en la recta final.

Mercedes brilló durante todo el fin de semana en São Paulo. Normalmente es George Russell quien se encarga de resolver los problemas para Silver Arrows, pero en esta ocasión fue el joven Antonelli el que destacó.

Durante la carrera sprint arrancó en P2, posición que mantuvo en la carrera principal. En la última etapa optó por los neumáticos medios, lo que le obligó a tener a Verstappen a raya en los momentos finales.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Estrés a flor de piel

El piloto de 19 años explicó en la conferencia de prensa que el mensaje del ingeniero de carrera Peter Bonnington le generó una considerable tensión.

"Fue realmente estresante. Cuando Max hizo su última parada en boxes y Bono me informó sobre la ventaja, pensé —no puedo decirlo porque me podrían multar— que quizá estaba en problemas, ya que él estaba a solo nueve segundos detrás."

A pesar de la presión, Antonelli mantuvo la calma: "Obviamente, él comenzó la última fase con neumáticos blandos, lo que le permitió marcar un ritmo muy fuerte".

"Hizo un trabajo extraordinario para recuperarse y eso, en los momentos finales, me puso bajo una presión tremenda. Tuve que exprimir los neumáticos al máximo, y eso no fue nada fácil. Pero creo que dimos lo mejor de nosotros, y por eso estoy muy satisfecho", finalizó.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

6806 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

El INCREÍBLE deporte que estuvo cerca de jugar Hamilton
Ferrari

El INCREÍBLE deporte que estuvo cerca de jugar Hamilton

  • hace 3 minutos
¿Cambiará algo para Antonelli? Este será el NUEVO DUEÑO de Mercedes
Mercedes

¿Cambiará algo para Antonelli? Este será el NUEVO DUEÑO de Mercedes

  • hace 16 minutos
Hamilton responde la pregunta MÁS DIFÍCIL de su carrera
Ferrari

Hamilton responde la pregunta MÁS DIFÍCIL de su carrera

  • hace 23 minutos
Leclerc, Ferrari y la TENTADORA invitación para MILLONES
Ferrari

Leclerc, Ferrari y la TENTADORA invitación para MILLONES

  • hace 50 minutos
Antonelli revela uno de los cambios MÁS IMPORTANTES para Mercedes
Mercedes

Antonelli revela uno de los cambios MÁS IMPORTANTES para Mercedes

  • 1 hour ago
DURÍSIMA crítica a Hamilton desde dentro de la F1
Ferrari

DURÍSIMA crítica a Hamilton desde dentro de la F1

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
5.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x