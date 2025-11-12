close global

﻿
Lewis Hamilton at the Miami Grand Prix

Ex piloto hace LETAL aseveración sobre Hamilton en la F1

Ex piloto hace LETAL aseveración sobre Hamilton en la F1

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton at the Miami Grand Prix

Lewis Hamilton llegó a Ferrari para la temporada de Fórmula 1 de 2025 con grandes expectativas, pero lo que prometía un futuro brillante se convirtió en un año lleno de frustraciones y problemas internos.

A pesar de todo, el piloto británico no ha renunciado a la lucha por la victoria y sigue empeñado en dejar su huella en el equipo, según revela Juan Pablo Montoya.

Hamilton ha tenido que superar enormes desafíos para adaptarse al nuevo monoplaza. La cultura rígida y el enfoque tradicional del equipo le han dificultado encontrar su ritmo con el SF-25, un coche muy complejo.

Además, durante las carreras han surgido problemas en la comunicación y la estrategia, muy distintos de lo que estaba acostumbrado en su exitosa etapa en Mercedes. Tras el desastre en Interlagos, el británico calificó su temporada de “una pesadilla vivida a diario”. Sin embargo, el 2026 promete brindar nuevas oportunidades.

Hamilton: "Ganar o morir en el intento"

A pesar de las dudas sobre el coche, Montoya confía en que Hamilton no se rendirá. “Aún tiene algo que demostrar y no se dará por vencido tan fácilmente”, afirma el excompañero a PokerStrategy.

Según sus palabras, el piloto británico luchará con todas sus fuerzas: ganará el campeonato o morirá en el intento. Con esa determinación y sabiendo que aún no se siente cómodo en el coche, el equipo debe replantearse cómo adaptar el monoplaza para el 2026.

Montoya tampoco detecta señales de que el siete veces campeón se retire en el corto plazo. “No hay manera de que se jubile pronto. No quiere manchar su legado quedándose en la historia como el hombre que no pudo salvar la temporada”, explica.

Con los importantes cambios en el reglamento previstos para el 2026, el británico continúa peleando por el éxito, a pesar de las decepciones vividas este año.

