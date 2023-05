Daniel Suárez tuvo su peor carrera de la temporada en la NASCAR Cup Series al no poder correr ni la mitad de la carrera y terminar en el lugar 35 del evento en la Gander RV 400 corrida en el circuito de Dover.

Con un flamante vehículo para la ocasión, promocionando el nuevo album de artista Pitbull como elemento visual principal para esta carrera, Suárez tuvo una clasificación complicada por la lluvia que lo hizo comenzar desde la 15va posición. Cabe mencionar que incluso la carrera tuvo que se pospuesta un día por el mal clima del domingo.

En apenas la vuelta 35 de 400 que se corrieron el dia de hoy, el auto de Daniel tuvo un contacto con e muro lo hizo cruzar toda la pista hasta el otro lado del circuito y quedar imposibilitado de seguir en la competición.

Miles the monster is awake 👀 Big trouble!



Daniel Suárez is done for the day. https://t.co/EjZAgvCTle pic.twitter.com/dLp4TmT2JY