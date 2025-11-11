Leclerc RESPONDE a la FIA sobre la polémica sanción en el GP de Brasil

Charles Leclerc, la estrella de Ferrari en la F1, se mostró en desacuerdo con los comisarios de carrera de la FIA tras un polémico incidente en el Gran Premio de Brasil.

Tras un reinicio bajo el coche de seguridad en la sexta vuelta, Oscar Piastri y Kimi Antonelli, de Mercedes, tuvieron contacto. Este choque provocó que Leclerc fuera embestido de forma accidental, terminando su participación en una carrera en la que parecía capaz de disputar el segundo puesto.

En una tarde que resultó sumamente frustrante para Ferrari, Lewis Hamilton también tuvo que abandonar la carrera. El equipo de Maranello se quedó sin puntos y ocupó el cuarto lugar en la clasificación de constructores, mientras tanto, tanto Mercedes como Red Bull superaron a Ferrari durante todo el fin de semana.

Con respecto al incidente en el que se vio involucrado Leclerc, Oscar Piastri, de McLaren, recibió una penalización de 10 segundos por haber provocado el choque con Antonelli. Esta sanción tuvo consecuencias devastadoras para su lucha por el campeonato, cayendo del segundo al quinto puesto. Además, con su compañero de equipo y retador al título, Lando Norris, triunfando en la carrera, Piastri se sitúa ahora 24 puntos por detrás del británico, y solo quedan tres fines de semana de competición.

Sin embargo, Leclerc no cree que toda la culpa recaiga en Piastri, a pesar de que éste bloqueó la pista en la entrada a la primera curva y rozó las ruedas de Antonelli. Los comisarios de carrera afirmaron que Piastri era enteramente responsable del choque, motivo por el que se le impuso la penalización de 10 segundos junto a dos puntos de penalización.

Tras la carrera, el piloto de Ferrari declaró a Sky Sports: "Oscar estaba optimista, pero Kimi sabía que él se encontraba en el interior y tomó la curva como si Oscar ni hubiera estado allí. No creo que toda la responsabilidad sea de Oscar. Sí, fue una maniobra arriesgada, pero esto se podía evitar. Estoy frustrado. Al final del día, no tengo rencor ni hacia Oscar ni hacia Kimi; estas cosas pasan, aunque no pienso que la culpa sea enteramente de Oscar."

El fin de semana de pesadilla para Ferrari

Con Ferrari luchando por el segundo puesto en la clasificación de constructores, el equipo esperaba aprovechar al máximo el fin de semana sprint en Brasil, donde se disputaban más puntos de lo habitual.

De los 58 puntos que estaban en juego, Ferrari solo consiguió sumar seis, lo que supone un reto enorme si quieren superar a Mercedes y Red Bull otra vez.

La carrera de Leclerc se vio interrumpida en la sexta vuelta. Mientras tanto, en el caso de Hamilton, un contacto temprano con Franco Colapinto le causó graves daños en el alerón de su Ferrari, arruinando su carrera.

Tras recibir una penalización de cinco segundos y quedar último entre los finalistas, Ferrari decidió retirar el coche dañado de Hamilton en la vuelta 40, condenando al equipo a una tarde sin ningún punto.

