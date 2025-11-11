Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre su futuro en Ferrari

Lewis Hamilton ha confirmado su futuro en Ferrari. A pesar de haber tenido un inicio complicado con el equipo italiano, el piloto británico seguirá al volante de un coche rojo en 2026.

Su traspaso de Mercedes a Ferrari aún no le ha dado los resultados que esperaba, pero el siete veces campeón del mundo está decidido a no rendirse.

Las expectativas eran muy altas, aunque los resultados hasta ahora no han estado a la altura. Actualmente, Hamilton ocupa el sexto puesto en la clasificación y le cuesta situarse entre los mejores.

Sin embargo, el piloto de 40 años se muestra combativo. Antes del Gran Premio de São Paulo aseguró que sus planes se mantienen inalterados: “Tengo un contrato bastante largo”. Con estas palabras, confirma que en 2026 seguiremos viendo un Ferrari rojo, a pesar de los rumores sobre la llegada de Oliver Bearman.

Avances logrados

Dentro de Ferrari se respira un optimismo medido. Hamilton ha notado mejoras notorias en el rendimiento del coche y afirma: “Creo que en los últimos meses hemos avanzado considerablemente”.

El equipo trabaja intensamente para reducir la diferencia con Red Bull y McLaren. Según medios italianos, las actualizaciones en el SF-25 han proporcionado mayor estabilidad en las curvas de alta velocidad, un punto débil en la primera parte de la temporada.

Las próximas cuatro carreras representan una oportunidad clave para que Hamilton brille nuevamente. Su objetivo es alcanzar el podio vistiendo el rojo característico, un hito que aún le falta en cualquier Gran Premio. Para el británico, ese logro supondría un importante impulso moral tras un año marcado por frustraciones y críticas.

Muchos añoran al “antiguo Hamilton”, aquel que durante años protagonizó hazañas en Mercedes. Mientras tanto, Ferrari ya está diseñando el monoplaza para el próximo año, y Hamilton formará parte de ese proyecto, decidido a demostrar que a sus 40 años sigue entre los mejores. “Normalmente se empieza a hablar de una renovación un año antes, pero en mi caso aún falta mucho”, concluyó.

