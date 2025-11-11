¿Arrepentidos? Ferrari ve a Verstappen y le envía un mensaje a Hamilton

El director de Ferrari, Frédéric Vasseur, reflexionó con sentimientos encontrados sobre el Gran Premio de São Paulo para la Scuderia. Charles Leclerc tuvo que abandonar tras chocar con Kimi Antonelli, y Lewis Hamilton se vio obligado a retirarse debido a los intensos daños sufridos por su monoplaza.

El fin de semana sprint en São Paulo empezaba de forma prometedora para Ferrari, pues el SF-25 se mostró competitivo en suelo brasileño. En declaraciones a Autoracer, Vasseur comentó: "Podríamos decir que fue un domingo difícil, más que un fin de semana problemático. Tanto nosotros como Red Bull atravesábamos una situación similar y se nos complicó la tarea. Aun así, el ritmo en la carrera sprint fue notable".

"Estábamos siguiéndonos a [Fernando] Alonso, y cuando el espacio se abrió, pudimos mantener un buen ritmo. La clasificación fue positiva. Aunque es complicado decirlo ahora, ya que la carrera terminó de esta manera, en lo que respecta al rendimiento habíamos hecho un buen fin de semana. Durante la carrera, mantuvimos la actitud de atacar en lugar de limitar nuestra estrategia a defendernos de quienes venían detrás."

Verstappen demostró que se podía obtener un buen resultado

Tras la salida de Leclerc por la colisión, la responsabilidad recayó por completo sobre Hamilton. Sin embargo, el piloto británico sufrió una importante pérdida de carga aerodinámica.

"Lewis perdió una cantidad enorme de downforce. No estoy seguro si fue por el contacto con Sainz, por lo que ocurrió con el alerón, o por ambas razones," reflexionó Vasseur.

Según él, sin esos daños se habría podido conseguir un buen resultado, y señaló la actuación de Max Verstappen como ejemplo.

"Si estás en última posición y pierdes entre 40 y 50 puntos de downforce, no tiene sentido continuar la carrera por el riesgo de dañar el motor. Tras cumplir la penalización, optamos por retirar el coche. Con Max vimos lo que era posible lograr. Aunque se podían haber obtenido puntos, con este tipo de daños era demasiado arriesgado."

