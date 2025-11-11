¿Heredero? Verstappen envió un CONTUNDENTE mensaje para Antonelli

La Gran Premio de Brasil fue todo un espectáculo, coronado con un podio para el novato Andrea Kimi Antonelli.

Max Verstappen elogió al joven piloto de Mercedes y calificó su fin de semana de “súper impresionante”. Antonelli arrancó desde la primera fila tras una sólida clasificación y consiguió, por segunda vez esta temporada, un merecido segundo puesto.

Verstappen destacó la gran curva de aprendizaje que vive Antonelli, así como su rapidez en cada categoría en la que compite.

El neerlandés subrayó que alcanzar el podio supone un impulso notable para la confianza del joven italiano y que su equipo le ayuda a explotar todo su potencial. Además, sus destacadas actuaciones le han asegurado una extensión de contrato con Mercedes hasta 2026.

Antonelli en Brasil

Antonelli se consagra como el tercer piloto más joven en arrancar desde la primera fila en la Fórmula 1. El jefe del equipo, Toto Wolff, confía plenamente en él y ve en las nuevas normas de 2026 una oportunidad para seguir creciendo. Wolff se mostró muy satisfecho con el novato, a quien tiene muy claro en su equipo.

Verstappen observó con entusiasmo el progreso de Antonelli y comentó: "Este año ha sido un verdadero proceso de aprendizaje para Kimi, pero siempre he notado su gran velocidad en cada categoría en la que ha competido. Un fin de semana como este es realmente excepcional y se lo ha ganado por completo. Le aporta un enorme impulso de confianza, y su equipo está haciendo un gran trabajo para que desarrolle todo su potencial. Está en una posición muy favorable, y eso merece celebrarse."

Por último, Verstappen ofreció unos sabios consejos para Antonelli y el resto de los novatos: "Crean siempre en ustedes mismos. En un año de debut se vive una verdadera montaña rusa emocional. Habrá fines de semana mejores y otros en los que las expectativas no se cumplan. Los errores son parte fundamental del proceso de aprendizaje. Es cometiendo equivocaciones como se forja un gran piloto, incluso en la Fórmula 1."

