El juego oficial de Fórmula 1 de esta temporada, F1 23, se lanzará en algún momento de este verano. Hoy, EA Sports junto con Codemasters anunciaron los pilotos que estarán en la portada del juego.

No sorprenderá que Max Verstappen, quien también es socio de EA Sports desde esta temporada y usa el logo en su casco, esté en la portada. Aparece solo en la edición especial y exclusiva del juego, la 'Champions Edition'.

Relacionado: Los mejores memes del GP de Azerbaiyán

Verstappen se convirtió en campeón mundial en 2021 y 2022 y también es el gran favorito para la temporada 2023. Max indicó en sus redes sociales que está trabajando con EA en contenido y que no puede esperar para mostrarle al mundo en qué han estado trabajando.

La versión normal contiene tres protagonistas. Lewis Hamilton, que aún persigue su octavo campeonato, se puede encontrar en la portada.

Esto también se aplica a los dos pilotos que se han visto como el futuro del deporte durante un tiempo: Charles Leclerc y Lando Norris. Es la segunda vez para Leclerc.

El juego se podrá jugar en PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5, entre otros.

I am very excited and proud to be the single cover athlete for the #F123 Champions Edition 🙏 Can’t wait for you guys to see more of what we’ve been working on together with @EASPORTSF1 🔥 https://t.co/OD6NfkxWpy pic.twitter.com/6quvHOxTvY