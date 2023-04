Los mejores memes del GP de Azerbaiyán

Aunque la victoria de Sergio Pérez no tuvo muchas emociones, los fanáticos de la F1 se entretuvieron en Twitter con los mejores memes del fin de semana.

Checo Pérez ganó cómodamente por delante de su compañero de equipo Max Verstappen, con Charles Leclerc logrando el primer podio de Ferrari de la temporada.

Lance Stroll trajo recuerdos golpeando la pared y continuando, mientras que el coche de seguridad provocado por la salida anticipada de Nyck de Vries provocó que casi toda la parrilla entrara en boxes.

La discusión entre Max y George Russell tras el Sprint Race del sábado, y el supuesto romance entre Fernando Alonso y la cantante Taylor Swift fueron de los temas más sonados.

Estos son algunos de los mejores memes de Twitter F1 del Gran Premio de Azerbaiyán.

Mr. I gave you enough space pic.twitter.com/Xqj3KcNFjB

We’ll never forget the origins of this great meme https://t.co/slw3XN7ndW pic.twitter.com/un6VprEThq