¿Nerviosos? McLaren y el MIEDO sobre Verstappen por el título

Lando Norris vivió un fin de semana perfecto en el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. Ganó la carrera sprint partiendo desde la pole y, de igual modo, dominó la carrera del domingo al iniciar desde la primera posición.

Aunque logró ampliar su ventaja en el campeonato, el piloto de McLaren se siente algo presionado, pues quedó claro que el monoplaza de Red Bull es más veloz, algo que lo recordó la espectacular remontada de Max Verstappen.

Norris se despide de Brasil con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri, y 49 puntos por encima de Verstappen, mientras que aún quedan 83 puntos en juego para 2025.

Verstappen finalizó en tercer lugar, apenas detrás de Kimi Antonelli, a pesar de haber arrancado desde los pits tras una clasificación llena de controversia, una salida complicada y un pinchazo. Por su parte, Piastri desperdició sus oportunidades tras protagonizar un choque con Antonelli y Charles Leclerc, lo que le valió una penalización de 10 segundos y lo dejó en quinto lugar, detrás de George Russell.

Red Bull más rápido que McLaren

"Fue una victoria espléndida, una carrera increíble que ejecutamos a la perfección", comentó Norris a Viaplay. "Tuve una buena salida, los reinicios fueron fluidos y la velocidad se mantuvo alta... Solo que la Red Bull resultó ser más rápida. Vi a Verstappen acercarse y, en un momento, estuvo casi al alcance nuestro, lo que me obligó a empujar aún más."

Aunque el piloto británico lo tiene pisándole los talones para los próximos tres fines de semana, ahora se quiere permitir disfrutar de su impecable actuación en Brasil.

"Sé que trabajar en la pista y en la simulación junto al equipo es fundamental para seguir desarrollando un auto competitivo, sobre el que construimos cada fin de semana. Todo marcha muy bien, pero no debo bajar la guardia, ya que cualquier descuido puede costar caro. Mientras siga empujando y aprendiendo, todo saldrá bien."

