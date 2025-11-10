close global

Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Hamilton reconoce la HORRIBLE PESADILLA de Ferrari

Hamilton reconoce la HORRIBLE PESADILLA de Ferrari

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Lewis Hamilton calificó su primera temporada en Ferrari como una “pesadilla” tras un fin de semana frustrante en el Gran Premio de São Paulo. El piloto británico se vio obligado a abandonar la carrera de manera prematura por segunda vez este año, lo que intensificó su frustración ante un equipo que no ha sido consistente.

El siete veces campeón del mundo tuvo un fin de semana especialmente complicado en Interlagos. Tras decepcionar en la clasificación—al no avanzar ni en la sesión de sprint ni en la principal—comenzó la carrera desde una posición media que lo dejó corto de opciones.

En la primera curva, tuvo contacto con Carlos Sainz y, al final de la primera vuelta, colisionó contra el Alpine de Franco Colapinto, lo que le costó una penalización de cinco segundos. Finalmente, Ferrari decidió retirarlo de la carrera tras 39 vueltas.

En declaraciones a Sky Sports F1, Hamilton expresó su enojo por el rendimiento inestable del equipo: “Esto es una pesadilla; llevo un tiempo viviendo en ella. La oscilación entre el sueño de conducir para este gran equipo y la realidad de los resultados—con altibajos constantes—es toda una prueba".

"Pero mañana me levantaré, seguiré entrenando y continuaré trabajando junto al equipo. Quería sumar buenos puntos este fin de semana y regresar con más fuerza en la próxima carrera.”

¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?

