¿RETIRO? Hamilton recibe un consejo URGENTE

Tras otro complicado fin de semana en Brasil, se ha abierto el debate sobre el futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1.

El siete veces campeón cometió un error inusual, lo que le costó la retirada de la carrera. Además, los fines de semana anteriores no le habían tratado mejor, lo que ha generado dudas sobre si el británico ya piensa en dejar la competición.

En el general de la temporada, Hamilton ha atravesado momentos difíciles. En Hungría no logró acceder a Q3, mientras que su compañero Charles Leclerc obtuvo su primera pole del año.

El piloto fue categorizado en doble y terminó fuera de los puntos. Tras la carrera se autodenominó “inútil” e insinuó que existen asuntos en Ferrari que no le satisfacen.

No dejarse distraer por los resultados negativos

A pesar de las críticas, el excampeón mundial Jacques Villeneuve opina que el británico no debe dejarse afectar por su forma actual.

“No paras porque otros piensen que no eres lo suficientemente bueno, sino cuando tú mismo ya no tienes ganas de pisar la pista al amanecer”, explica Villeneuve. Para él, la decisión de continuar no se basa únicamente en los resultados deportivos.

El excampéon añade: “Mientras sigas sintiéndote competitivo y esa pasión arda en tu interior, no deberías considerar retirarte. Es una cuestión de mentalidad, de amar lo que haces. Al final, se trata de un cálculo personal en el que entran la psicología, la suerte, la satisfacción y hasta el dinero.”

Villeneuve recalca que, más allá de los resultados, lo fundamental es la motivación interna. “Tu pasión es el motor. Si al despertar ya no sientes esa chispa, puede que sea el momento de replantearlo”, concluye. En definitiva, la decisión del británico de abandonar la pista dependerá de su capacidad para seguir disfrutando de la competición.

