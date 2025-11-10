Antonelli detalla su HEROICA defensa contra Verstappen en el GP de Brasil

Kimi Antonelli ha logrado un resultado fantástico en el Gran Premio de Brasil al terminar en segundo lugar.

El joven piloto italiano tuvo que darlo todo en los últimos compases para mantener a Max Verstappen a raya. Tras la carrera, se tomó un momento para reflexionar sobre esos intensos instantes.

Todo el fin de semana, Antonelli ya destacaba en Interlagos. Durante la carrera principal de hoy, supo poner la guinda al pastel. Aunque Lando Norris salió desde la pole, el podio estaba al alcance y el segundo puesto fue un mérito que se lució.

Sin embargo, no previó el duelo encarnizado contra Verstappen. Mientras que el piloto de Red Bull tuvo que empezar desde los pits, Antonelli pudo arrancar desde la segunda posición y, por ello, no esperaba que el RB21 se pusiera a la altura de las últimas vueltas. Al finalizar, admitió con sorpresa lo ocurrido.

Antonelli no tenía idea de dónde salía "ese tío" Verstappen

«No tengo ni idea de dónde salió este tío [Verstappen] para ser sincero; simplemente no lo vi venir», comentó Antonelli durante las entrevistas en la parrilla.

«Empecé muy bien [tras el choque en la reiniciada] y, hacia el final, la situación se volvió tensa al ver a Max con neumáticos nuevos. A pesar de todo, me alegra haber conseguido el segundo puesto».

Afortunadamente, aún tenía fuerzas para enfrentarse a Verstappen en los últimos compases. «Recuperé mi ritmo justo cuando Max se acercaba. Intenté presionar un poco más, aprovechando que con este coche es difícil seguir a alguien en condiciones de aire contaminado, lo que finalmente me favoreció», concluyó el piloto.

