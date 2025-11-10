Hamilton explota contra los FAVORITISMOS de la FIA
Lewis Hamilton fue sancionado durante el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1, aunque la penalización no tuvo mucha relevancia debido a que el piloto se retiró de la carrera tras dos incidentes ocurridos en la fase inicial.
Durante el inicio de la prueba, Hamilton tuvo varios percances que derivaron en problemas técnicos y, para evitar sanciones mayores en Las Vegas, se le impuso una penalización de 5 segundos. En un momento de frustración, el británico se refirió a los comisarios de la FIA en la radio de la pista, calificando sus actuaciones de "una broma total".
Hamilton se clasificó en la decimotercera posición en el circuito de Interlagos y, al terminar la primera vuelta, se encontró siguiendo al Alpine de Franco Colapinto. Poco después, la parte delantera de su monoplaza dejó de funcionar, lo que motivó a Ferrari a retirarse de la carrera a medio camino.
En declaraciones a Viaplay, una vez calmado y tras revisar las imágenes, el piloto explicó que fue rozado en la primera curva por Carlos Sainz, generando un fuerte impacto que afectó la suspensión y comprometió el downforce, haciendo extremadamente difícil mantener el coche en condiciones óptimas.
Aun así, cuando se le preguntó sobre algún aspecto positivo del fin de semana en Brasil, Hamilton destacó la velocidad mostrada por Charles [Leclerc] en la clasificación y reafirmó su fe en el equipo y en lo que pueden lograr juntos.
No fue sencillo conducir con el Ferrari
La FIA podría tomar medidas adicionales contra Hamilton por su comportamiento en la radio de la pista.
La acusación se basa en lo estipulado en el Artículo 12.2.1.f del Código Deportivo Internacional, que prohíbe declaraciones, acciones o expresiones que puedan causar un daño moral a la organización, sus órganos o sus miembros.
La consecuencia de tal infracción podría implicar severas multas o incluso otra sanción en la parrilla de salida.
