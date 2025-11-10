Ferrari señala los CULPABLES de su pesadilla en Brasil
Ferrari vivió una pesadilla en el Gran Premio de Brasil, por ello, Fred Vasseur se expresó de su frustración, especialmente relacionada con Charles Leclerc.
Interlagos 2025 quedará marcado como una carrera en la que Ferrari vio la peor de las suertes posibles y Vasseur tiene claro eso.
En palabras posteriores a la carrera, el jefe de Ferrari se sinceró sobre las sensaciones que le dejó la carrera.
"No puedo quejarme de Charles, hemos pagado el precio de un choque entre Antonelli y Piastri", reveló el jefe de Ferrari.
"Charles había salido muy bien, es una pena por Charles y por el campeonato, solo queda centrar en Las Vegas", finalizó Vasseur.
¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Max Verstappen
- 4. George Russell
- 5. Óscar Piastri
- 6. Oliver Bearman
- 7. Liam Lawson
- 8. Isack Hadjar
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Alexander Albon
- 12. Esteban Ocon
- 13. Carlos Sainz
- 14. Fernando Alonso
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lance Stroll
- 17. Yuki Tsunoda
- 18. Lewis Hamilton
- 19. Charles Leclerc
- 20. Gabriel Bortoleto
