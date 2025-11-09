Ferrari explica el GRAN LAMENTO sobre el GP de Brasil
Ferrari explica el GRAN LAMENTO sobre el GP de Brasil
Ferrari vivió un auténtico martirio en el Gran Premio de Brasil, ya que ninguno de sus dos pilotos pudo cruzar la bandera a cuadros.
Interlagos 2025 quedará marcado como una carrera en la que Ferrari vio la peor de las suertes posibles y Fred Vasseur tiene claro eso.
En palabras posteriores a la carrera, el jefe de Ferrari se sinceró sobre las sensaciones que le dejó la carrera.
"El ritmo de clasificación era bueno y sprint también, el ritmo era bueno pero el resultado no, es difícil de digerir", reveló Vasseur.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Max Verstappen
- 4. George Russell
- 5. Óscar Piastri
- 6. Oliver Bearman
- 7. Liam Lawson
- 8. Isack Hadjar
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Alexander Albon
- 12. Esteban Ocon
- 13. Carlos Sainz
- 14. Fernando Alonso
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lance Stroll
- 17. Yuki Tsunoda
- 18. Lewis Hamilton
- 19. Charles Leclerc
- 20. Gabriel Bortoleto
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil
- 3 hours ago
Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
- Hoy 19:36
Ferrari explica el GRAN LAMENTO sobre el GP de Brasil
- hace 19 minutos
¿Antonelli, Piastri? Leclerc señala TODO sobre su abandono en Brasil
- hace 36 minutos
Colapinto y las CONTUNDENTES palabras sobre el consentido de Aston Martin
- hace 46 minutos
Sainz exhibe la FRUSTRACIÓN de Hamilton en el GP de Brasil
- 1 hour ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre