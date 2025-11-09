Ferrari explica el GRAN LAMENTO sobre el GP de Brasil

Ferrari vivió un auténtico martirio en el Gran Premio de Brasil, ya que ninguno de sus dos pilotos pudo cruzar la bandera a cuadros.

Interlagos 2025 quedará marcado como una carrera en la que Ferrari vio la peor de las suertes posibles y Fred Vasseur tiene claro eso.

En palabras posteriores a la carrera, el jefe de Ferrari se sinceró sobre las sensaciones que le dejó la carrera.

"El ritmo de clasificación era bueno y sprint también, el ritmo era bueno pero el resultado no, es difícil de digerir", reveló Vasseur.

¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?

