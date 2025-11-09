¿Antonelli, Piastri? Leclerc señala TODO sobre su abandono en Brasil

Charles Leclerc salió muy frustrado tras abandonar la carrera en São Paulo de forma temprana.

En las primeras vueltas, Kimi Antonelli y Oscar Piastri tuvieron un roce, lo que provocó que la Mercedes se deslizará contra la Ferrari de Leclerc. Con este incidente, su oportunidad de brillar se esfumó en un fin de semana complicado para Ferrari.

Según el piloto, Antonelli debía haber dejado espacio para la McLaren en la parte interna, ya que las trayectorias se cruzaban rápido y la adherencia era reducida. El contacto provocó que la Mercedes se desviara hacia la Ferrari, haciendo inevitable el daño.

Leclerc considera que ambos tuvieron parte de la responsabilidad y no señala a Piastri de forma exclusiva.

"Creo que la culpa se reparte a partes iguales; no pienso que Oscar se lleve toda la culpa. Pero, en definitiva, fue una carrera complicada y eso resulta muy frustrante," destaca.

Tras su retirada, el piloto monegasco mantuvo la visión global: se perdieron puntos y se desvaneció cualquier posibilidad de alcanzar el podio.

¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?

