Hamilton es CASTIGADO la FIA en un terrible GP de Brasil

Lewis Hamilton ha vivido un GP de Brasil para olvidar en su primera aparición en São Paulo con Ferrari, ya que la FIA confirmó una penalización para el siete veces campeón de la F1.

El piloto de 40 años sufrió daños considerables en las primeras etapas al chocar contra la parte trasera del Alpine de Franco Colapinto en la primera vuelta.

Tras investigar el incidente que obligó a Hamilton a arrastrar un SF-25 dañadísimo por Interlagos y quedar rezagado en la última fila, los comisarios le impusieron una sanción de cinco segundos por provocar la colisión.

En ese momento, el piloto se ubicaba en la posición 17, y, según afirmó el analista de Sky F1, Martin Brundle, es posible que en el garaje se haya optado por no comentarle la decisión tras un inicio tan desastroso.

Al recibir la noticia, Hamilton no dudó en manifestar su desacuerdo a través de la radio del equipo: "¡Estos chicos son una broma! ¡Una completa broma! El coche se movió a mi lado y por ello golpeé mi alerón".

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton abandona un desastroso GP brasileño

La situación se complicó aún más cuando, en la vuelta 40, Hamilton se dirigió al garaje de Ferrari y decidió abandonar la carrera. Su compañero, Charles Leclerc, ya había quedado fuera en las primeras etapas de esta prueba de 71 vueltas tras verse envuelto en un incidente con Oscar Piastri y Kimi Antonelli, hecho que le costó al piloto australiano una penalización de 10 segundos.

Después de que la estrella de McLaren hiciera contacto con Antonelli en la sexta vuelta, el novato de Mercedes impactó contra el Ferrari de Leclerc. Esto hizo que el piloto monegasco saliera de pista, sufriendo daños irreparables en la suspensión y poniendo fin a su carrera.

Con el segundo abandono de Ferrari, el reportero de pits de Sky, Ted Kravitz, comentó: "Ha sido un final muy decepcionante para Lewis Hamilton. Llegó a este lugar lleno de confianza; le encanta estar aquí, la acogida es maravillosa y se siente como en casa".

Luego añadió: "Y qué irónico que dos de las únicas tres personas que han abandonado esta carrera sean ciudadanos brasileños", haciendo referencia al piloto Gabriel Bortoleto y a Hamilton, quien recibió la ciudadanía brasileña honoraria en 2022.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!