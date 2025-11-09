Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil

Lewis Hamilton vivió un comienzo desastroso en el Gran Premio de Brasil 2025. El piloto británico sufrió una mala salida y, para colmo de males, el piloto local Gabriel Bortoleto se retiró de la carrera por segunda vez en este fin de semana.

Hamilton tuvo un primer contacto con el Williams de Carlos Sainz justo cuando se apagaron las luces en Interlagos, pero fue al intentar adelantar a Franco Colapinto, embistiendo la parte trasera de un Alpine, cuando perdió su alerón delantero y se vio obligado a entrar a boxes.

En Sao Paulo se activó el coche de seguridad tras los caóticos dos primeros compases, lo que hizo que el siete veces campeón descendiera de la posición 13 a la 19, quedando como el último de la parrilla. Tras el incidente, Ted Kravitz, reportero de boxes de Sky, comentó: “Cuando pasó por mi zona hubo tanto daño en los elementos aerodinámicos del suelo que su coche estará mucho más lento de lo habitual.”

El joven Bortoleto hizo sufrir a sus aficionados locales y a los mecánicos de Sauber, quienes habían trabajado intensamente para preparar su monoplaza para la jornada dominical. Tras abandonar la carrera de la sesión sprint y, posteriormente, colisionar con Lance Stroll, el brasileño se vio obligado a retirarse también de su primer Gran Premio en casa.

Ferrari sufre una pesadilla en el GP de Brasil

Una vez retirado el coche de Bortoleto de la pista, la acción volvió a ponerse intensa, aunque el garaje de Ferrari no tardó en recibir otra mala noticia. En la sexta vuelta de una carrera de 71, el aspirante al título, Oscar Piastri, tuvo contacto con Kimi Antonelli y, en el proceso, eliminó a Charles Leclerc. Este choque costó al piloto de McLaren una penalización de diez segundos.

El daño en la suspensión del Ferrari de Leclerc fue tan grave que el monegasco se vio obligado a abandonar la carrera, haciendo tambalear las esperanzas de la Scuderia en la lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores.

Mientras tanto, en las primeras etapas, el líder del campeonato, Lando Norris, logró mantenerse alejado del caos para conservar la pole position. No obstante, el actual campeón, Max Verstappen, siguió imponiéndose a pesar de haber empezado desde boxes, y tras 17 vueltas ya había ascendido hasta la novena posición al superar a Hamilton.

El siete veces campeón continuó la carrera como único piloto Ferrari en pista, aunque se le pudo oír quejarse de lo inestable que se encontraba su monoplaza. La situación se complicó aún más cuando Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por provocar una colisión con Colapinto. Tras 40 vueltas llenas de contratiempos para el ex piloto de Mercedes, se unió a su compañero Leclerc en retirarse, lo que supuso una doble tragedia para el equipo italiano.

