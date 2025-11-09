Antonelli revela su mayor FRUSTRACIÓN en el GP de Brasil

Kimi Antonelli comenzará la Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1 este domingo desde la primera fila.

Se clasificó en segundo puesto ante el apasionado público brasileño. Sin embargo, el piloto de Mercedes admite que le molesta un poco tener que conformarse, una vez más, con la posición P2, justo detrás de Lando Norris.

Antonelli ha mostrado ser el más fuerte de los dos pilotos de Mercedes este fin de semana. Logró asegurarse el segundo puesto en la clasificación de la Sprint en el circuito de Interlagos. Aunque presionó a Norris durante la sesión, al final tuvo que aceptar el segundo lugar.

El joven italiano estuvo apenas 0,179 segundos por detrás de Norris en la clasificación para el Gran Premio, por lo que nuevamente partirá desde P2. Su objetivo es claro: adelantar a Norris desde la salida de la carrera.

Irritación en Antonelli y su plan para superar a Norris desde el inicio

"Para ser sincero, me frustra tener que arrancar detrás de él de nuevo", confesó Antonelli tras la sesión en Brasil.

"Estábamos tan cerca, incluso durante la Sprint de esta mañana. El viento complicó la clasificación, haciendo difícil perfeccionar una vuelta sin errores".

"Aún así, en la última ronda conseguí un tiempo bastante competitivo, lo que me deja satisfecho de empezar en P2. McLaren es muy veloz, así que es fundamental que tenga una salida impecable mañana, adelante a Norris y mantenga el ritmo."

