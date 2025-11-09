close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton at the Miami Grand Prix

Hamilton revela problemas de SALUD en una impactantes palabras

Hamilton revela problemas de SALUD en una impactantes palabras

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton at the Miami Grand Prix

Lewis Hamilton ha vivido un fin de semana decepcionante en el Gran Premio de Brasil. El siete veces campeón mundial logró calificar de forma mediocre en la sesión de sprint, partiendo desde el puesto once y terminando en séptimo durante la carrera sprint.

A pesar de los resultados adversos, el piloto británico se mantiene en pie de lucha y confía en que su equipo dé un giro a la situación.

El piloto había depositado grandes expectativas en este fin de semana, pero los acontecimientos no se alinearon con sus aspiraciones. Durante la clasificación sprint, solo consiguió registrar el onceavo mejor tiempo, lo que derivó en una salida poco favorable para la carrera principal.

Hamilton admitió que no estaba en su mejor estado mental, lo que afectó notablemente su rendimiento. "No estaba nada bien, mentalmente no estaba en forma", declaró a Motorsport.com. Tras una sesión de calificación irregular, comenzará la carrera desde la posición 13.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Problemas en São Paulo

Según el británico, la dificultad no radicó en la configuración del coche, sino en el desempeño de los neumáticos.

"La puesta a punto fue perfecta; simplemente no logré que los neumáticos respondieran adecuadamente, y las temperaturas eran un problema".

"No recuerdo si era exactamente el mismo inconveniente, pero creo que fue ligeramente distinto. El coche se comportó bien al entrar en pista, solo que las gomas traseras no alcanzaron la temperatura óptima para trabajar como deberían."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

5183 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Hamilton revela problemas de SALUD en una impactantes palabras
Formula 1

Hamilton revela problemas de SALUD en una impactantes palabras

  • hace 10 minutos
F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz ataca a Antonelli; Alonso se burla de Hamilton

  • Hoy 12:00
Checo Noticias Hoy: Abren venta de boletos para el GP de México 2026
Sergio Pérez

Checo Noticias Hoy: Abren venta de boletos para el GP de México 2026

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: La duración de su contrato; Señala al culpable del desastre en Brasil
Franco Colapinto

Colapinto Noticias Hoy: La duración de su contrato; Señala al culpable del desastre en Brasil

  • Hoy 01:00
Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz
GP de Brasil

Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz

  • Ayer 20:09
F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy; Parrilla y Horarios para el GP de Brasil
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy; Parrilla y Horarios para el GP de Brasil

  • Hoy 00:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x