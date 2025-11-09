Hamilton revela problemas de SALUD en una impactantes palabras

Lewis Hamilton ha vivido un fin de semana decepcionante en el Gran Premio de Brasil. El siete veces campeón mundial logró calificar de forma mediocre en la sesión de sprint, partiendo desde el puesto once y terminando en séptimo durante la carrera sprint.

A pesar de los resultados adversos, el piloto británico se mantiene en pie de lucha y confía en que su equipo dé un giro a la situación.

El piloto había depositado grandes expectativas en este fin de semana, pero los acontecimientos no se alinearon con sus aspiraciones. Durante la clasificación sprint, solo consiguió registrar el onceavo mejor tiempo, lo que derivó en una salida poco favorable para la carrera principal.

Hamilton admitió que no estaba en su mejor estado mental, lo que afectó notablemente su rendimiento. "No estaba nada bien, mentalmente no estaba en forma", declaró a Motorsport.com. Tras una sesión de calificación irregular, comenzará la carrera desde la posición 13.

Problemas en São Paulo

Según el británico, la dificultad no radicó en la configuración del coche, sino en el desempeño de los neumáticos.

"La puesta a punto fue perfecta; simplemente no logré que los neumáticos respondieran adecuadamente, y las temperaturas eran un problema".

"No recuerdo si era exactamente el mismo inconveniente, pero creo que fue ligeramente distinto. El coche se comportó bien al entrar en pista, solo que las gomas traseras no alcanzaron la temperatura óptima para trabajar como deberían."

